2017-01-27 07:00:00.0

Prozess Ein Jahr Haft auf Bewährung nach Rangelei in der Diskothek

Ein 18-Jähriger identifiziert den 23-Jährigen, der ihm auf der Tanzfläche ein Weizenglas auf den Kopf geschlagen haben soll. Von Gerlinde Drexler

Von einem Glas stammt eine rund zwei Zentimeter lange Platzwunde an der Stirn eines 18-Jährigen. Ein 23-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen soll ihm das Glas während eines Diskothekenbesuchs im Mai vergangenen Jahres gegen den Kopf geschlagen haben. Das bestritt der Angeklagte, der sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten sollte. Nach zwei Verhandlungstagen hatte sich Amtsrichter Walter Hell ein Urteil gebildet. Obwohl es relativ wenig verwertbare Zeugenaussagen gab.

Die meisten Zeugen waren auf den Vorfall erst aufmerksam geworden, als sie den blutenden 18-Jährigen sahen. Von einem Schlag hatten sie nichts mitbekommen. Auch darüber, ob es eine Rangelei auf der Tanzfläche gegeben habe oder nicht, gingen die Zeugenaussagen auseinander. Ein Türsteher hatte beobachtet, wie jemand in einer Gruppe ein Weizenglas hob und zuschlug – denjenigen aber nicht erkannt.

ANZEIGE

„Rumgeschubse“ auf der Tanzfläche

Der 18-Jährige selbst sagte aus, dass er getanzt habe, als der Angeklagte erst an ihm vorbeigegangen und sich dann umgedreht und ihm ein Weizenglas ohne Vorwarnung gegen die Stirn geschlagen habe. Noch auf dem Gelände der Diskothek hatte er kurz danach den 23-Jährigen wiedererkannt. Bei der Verhandlung war er sich dann jedoch nicht mehr sicher gewesen.

Der Barkeeper der Diskothek berichtete von einem „Rumgeschubse“ auf der Tanzfläche, das er schlichten wollte. Den Angeklagten habe er als den aggressivsten in der Gruppe ausgemacht und deshalb versucht, ihn herauszuziehen. Dabei habe er selbst Faustschläge von dem 23-Jährigen abbekommen. Um ihn identifizieren zu können, hatte der Barkeeper ein Foto von ihm gemacht und dann die Polizei gerufen.

Ausschließen, dass er jemanden mit der Faust erwischt habe, wollte der Angeklagte nicht. Er habe bei einer Rangelei seinem Freund helfen wollen, hatte er ausgesagt. Jedoch habe er definitiv kein Glas in der Hand gehabt, als er auf die Tanzfläche ging, betonte der Angeklagte. Sein Mandant sei stark angetrunken gewesen, wurde dann aber nicht aggressiv, sagte Verteidiger Günter Gollmann. Sein Fazit nach den vielen Zeugenaussagen: „Man weiß nicht sicher, wer es war.“ Der Verteidiger forderte Freispruch, weil es seiner Meinung nach nicht gewährleistet sei, dass sein Mandant der Täter war.

Richter verhängt „Warnschuss“

Staatsanwalt Baptist Michale hatte daran keinen Zweifel. Als Beweise wertete er vor allem, dass der Barkeeper ihn als den Aggressivsten bei einer Rangelei erkannt und der 18-Jährige den 23-Jährigen kurz nach dem Schlag auch eindeutig identifiziert hatte. Die Aussage des 18-Jährigen war für den Staatsanwalt glaubwürdig. Er wies auf die massiven Verletzungen hin. „Der Schlag mit dem Glas ins Gesicht hätte böse enden können.“ Michale plädierte wegen gefährlicher Körperverletzung für eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Bewährung kam für ihn ohne Geständnis nicht in Betracht.

Amtsrichter Hell verurteilte den Angeklagten zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Außerdem muss er 4000 Euro an den 18-Jährigen zahlen. Alles andere als friedfertig habe sich der 23-Jährige in der Disco verhalten, so der Richter. „Es spricht mehr für eine Haft- als für eine Bewährungsstrafe.“ Ein Geständnis hätte ihm die Entscheidung leichter gemacht, sagte Hell. Weil der Angeklagte einen ordentlichen Eindruck auf ihn mache und auch keine Vorstrafen hat, kam er zu dem Schluss, dass der „Warnschuss Bewährung“ ausreichend sei. Hell zu dem Angeklagten: „Es war hoffentlich ein einmaliger Vorgang.“