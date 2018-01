2018-01-11 13:00:00.0

Porträt Ein Leben zwischen Kripo und Kirche

Der Kühbacher Michael Gastl ist Polizist aus Leidenschaft. Neben seiner Arbeit absolviert er eine Ausbildung zum Diakon bei der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Warum er das tut. Von Manfred Zeiselmair

Der Kühbacher Michael Gastl ist Polizeibeamter aus Leidenschaft. Als Kommissariatsleiter beim Kriminaldauerdienst in Ingolstadt hat er fast täglich mit Tätern und Opfern von Verbrechen zu tun. Für den Katholiken Gastl stehen dabei die Menschen im Vordergrund. Genauso wie in seinem zukünftigen Ehrenamt, für das er sich – mindestens sechs Stunden pro Woche – in den Dienst der Kirche stellen will. Neben seiner Arbeit als Kripo-Beamter durchläuft der verheiratete Familienvater derzeit eine vierjährige Ausbildung zum Ständigen Diakon im Zivilberuf bei der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Gastl nennt dies „den anderen Teil meiner Berufung“.

Es war ein harter Schicksalsschlag, der ihn auf diesen Weg geführt hat, erklärt Michael Gastl. Nach der Totgeburt ihrer Zwillingsmädchen im Jahr 1997 hätten seine Frau und er eine schwere Zeit durchgemacht. Ihr starker Glaube habe ihnen dabei geholfen, diese Zeit zu überstehen, sagt der 50-Jährige. Für ihn war es der Auslöser, sich intensiver mit seinem Glauben zu beschäftigen. „Ich wollte dem katholischen Glauben auf den Grund gehen und wissen, welchen Sinn die verschiedenen Handlungen zum Beispiel in einer Messfeier haben“, sagt er. Das brachte ihn zu einem Fernstudium der Liturgie. Über dieses Studium eröffnete sich ihm ein Verständnis, das ihn fast logischeweise zu einem Theologiestudium führte. „Durch diesen Glaubenskurs erschloss sich mir wieder die Sinnhaftigkeit unseres Glaubens“, sagt Gastl rückblickend. „Der weitere Weg zum Ständigen Diakonat war für mich nur die Konsequenz, nämlich Jesus im Dienst am Mitmenschen nachzufolgen.“

Die wichtigste Aufgabe ist der Dienst am Mitmenschen

Den Dienst am Mitmenschen sieht Gastl als die wichtigste Aufgabe seiner zukünftigen Tätigkeit an. „Als Diakon habe ich die Möglichkeit, die Frohe Botschaft nicht nur in Worten, sondern auch in Taten an meine Mitmenschen zu bringen.“ Wenn alles nach Plan verläuft, wird Gastl im Oktober 2019 vom Bischof im Augsburger Dom zum Ständigen Diakon geweiht werden.

Soeben hat Michael Gastl sein viermonatiges Praktikum bei der Caritas zu Ende gebracht. Dabei habe er viele Parallelen zu seinem Polizeiberuf erkannt, sagt er. „Ich habe viel Leid gesehen, aber auch erlebt, wie man mit etwas Aufmerksamkeit und Achtsamkeit Menschen Freude bereiten kann.“ Soziale Arbeit mit der Rückbindung an Jesus Christus sei für ihn als Dienst der Nächstenliebe von enormer Bedeutung. Gerade der christliche Glaube helfe den Menschen, Schicksalsschläge eher zu verkraften.

Gastl ist überzeugt, dass sein Beruf als Kripobeamter mit den Aufgaben als Diakon hervorragend zusammenpasst: „Jesus kümmerte sich auch um die Verzweifelten, Straftäter und Kranken.“ Eines von zahlreichen Beispielen aus seinem Polizeileben: Seit einiger Zeit vernehme er nigerianische Flüchtlingsfrauen, die zur Prostitution gezwungen wurden, erzählt er. Auch hier sei für ihn das Verständnis für die Notsituation diakonisches Handeln. Reibungspunkte mit Kollegen sieht er wegen seiner kirchlichen Berufung nicht. Im Gegenteil – sie fänden seinen Weg interessant, erzählt er.

Michael Gastl ist bewusst, dass es auch kritische Stimmen zum Thema Kirche gibt. Er sagt dazu: „Die Institution Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen. Wie in jeder anderen Institution gibt es Verfehlungen Einzelner und Straftaten, die begangen werden.“ Er selbst gibt sich pragmatisch: Als Polizist habe er einen Diensteid auf die freiheitlich demokratische Grundordnung, das Grundgesetz und die bayerische Verfassung abgelegt. Bei der Diakonweihe verspreche er der katholischen Kirche die Treue und seinem Bischof Gehorsam. Als Staatsdiener verfolge er Straftaten ohne Ansehen der Institution oder Person, als Kirchendiener helfe er Mitmenschen ohne Ansehen der Person.

In seiner langjährigen Zeit als Polizeiausbilder und -lehrer hat Michael Gastl viele junge Männer und Frauen, auch mit Migrationshintergrund, kennengelernt. Seiner Erfahrung nach ist es ein Irrtum zu glauben, dass die heutige Jugend keinen christlichen Glauben mehr habe. Es fehle den jungen Leuten vielmehr an Glaubensvorbildern, ist er überzeugt. Ihm stellt sich deshalb die Frage, wer denn die Fragen der Kinder dazu beantworte, wenn die Familien, Erzieherinnen und Lehrer nicht mehr im Glauben verankert seien.

Neben dem Polizeiberuf und der Ausbildung zum Diakon Zeit für die Familie und die Kinder zu haben, ist für Gastl nicht immer leicht. „Meine Familie und insbesondere meine Frau trägt diesen Weg mit, weil sie auch meinen Glaubensweg mitbegleitet“, betont Gastl. Wichtig sei für ihn aber die Reihenfolge: Familie, Beruf und dann Diakon. „Immer gelingt mir das nicht.“

Michael Gastl möchte durch seinen Weg und sein Glaubenszeugnis seine Mitmenschen motivieren. Er ist überzeugt, der Glauben helfe den Menschen, das Leben zu bestehen und nie die Hoffnung zu verlieren. Es sei nicht dumm und auch nicht weltfremd, im Glauben verwurzelt zu sein. Deshalb gebe es für ihn nichts Logischeres und Vernünftigeres, als an Jesus Christus zu glauben. Es klingt sehr glaubwürdig, wenn er sagt: „Ein Vorbild im Glauben bin ich sicher nicht, aber ich schäme mich auch nicht, mich zu Jesus und zur katholischen Kirche zu bekennen, sonst wäre ich auf dem Holzweg und nicht auf dem Weg zum Diakon.“

Der Diakon

Was ist ein Diakon?

Diakone fühlen sich berufen, Christus nachzufolgen, der „nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen“ (Markus 10,45). Sie versuchen, sich für Christus und seine Kirche einzusetzen sowie für Arme und Schwache in der Kirche und in der Gesellschaft da zu sein. Das II. Vatikanische Konzil hat entschieden, den Ständigen Diakonat, der in der frühen Kirche eine wesentliche Rolle erfüllte, wieder einzuführen. Als Geistlicher kann der Diakon seinen Dienst im Auftrag des Bischofs zusätzlich zu seinem Beruf oder hauptberuflich ausüben. In der Regel sind Diakone in der Pfarrgemeinde oder Pfarreiengemeinschaft eingesetzt, sie können aber auch im überpfarrlichen oder kategorialen Bereich, zum Beispiel in der Krankenhausseelsorge oder Gefängnisseelsorge, tätig werden.

Was tut ein Diakon?

Jeder Diakon ist in den drei Grunddiensten tätig. Im Bereich Diakonie ist er zuständig für seelsorgliche Gespräche, Beratung und Begleitung von Hilfesuchenden und Kirche, soziales Engagement für Menschen in besonderen Situationen, zum Beispiel für Kranke, Behinderte und Einsame sowie die Sorge um Menschen am Rande von Gesellschaft und Kirche. Im Bereich Liturgie umfasst dies den Dienst als Diakon in der Eucharistiefeier, das Leiten von gottesdienstlichen Feiern, die Erteilung der Krankenkommunion, die Feier der Taufe und der Trauung, Begräbnisfeiern und Segnungen. Im Dienst der Verkündigung umfasst dies Predigt und Katechese, Religionsunterricht (nur Hauptberufliche), Erwachsenenbildung sowie die Begleitung von Gruppen verschiedenen Alters. Der Ständige Diakon mit Zivilberuf kann die Botschaft Jesu an Orten bezeugen, an denen Kirche nur schwer Zugang findet.

Wer kann Diakon werden?

Zugangsvoraussetzungen sind aktive Teilnahme am Leben einer Gemeinde, Bewährung in Ehe/Familie und Beruf. Verheiratete Männer sind ab dem 35. Lebensjahr zur Weihe zugelassen, ledige ab dem 25. Lebensjahr mit der Verpflichtung zum zölibatären Leben. Diakone mit Zivilberuf dürfen bei der Weihe nicht älter als 55 Jahre, Diakone im Hauptberuf nicht älter als 50 Jahre sein. Als Zugang zum Diakonat gibt es unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen: Mittlere Reife und abgeschlossene Berufsausbildung, sowie Würzburger Grund- und Aufbaukurs (im Fernstudium); Abschluss der Fachakademie für Gemeindepastoral; Fachhochschulstudium für Religionspädagogik oder Hochschulstudium Theologie.

Wie wird man Diakon?

Die Ausbildung dauert in der Regel vier Jahre und ist berufsbegleitend. Sie gliedert sich in folgende zeitliche Schritte: ein Jahr als Interessent, zwei Jahre als Bewerber, ein Jahr als Kandidat. Es gibt zahlreiche Ausbildungsveranstaltungen und Praktika. Nach jedem Ausbildungsabschnitt erfolgt eine Reflexion mit dem Bischöflichen Beauftragten und die Zulassung oder Nichtzulassung in den nächsten Abschnitt. Danach folgt die Weihe zum Diakon. (zm) Quelle: Bistum Augsburg