2017-05-08 21:13:00.0

Freilichttheater Ein Schriftsteller will wieder Schüler sein

Die Theaterfreunde Wittelsbach proben intensiv für „Die Feuerzangenbowle“. Sie bauen dafür sogar ein kleines Schulhaus. Von Samuel Jacker

An ein berühmtes Stück wagen sich dieses Jahr die Theaterfreunde Wittelsbach. Sie führen „Die Feuerzangenbowle“ am Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach auf. Das Theaterstück basiert auf dem gleichnamigen Film mit Heinz Rühmann. Ab dem morgigen Mittwoch, 10. Mai, sind die Karten im Vorverkauf erhältlich. Premiere des Freilichttheaters ist am Mittwoch, 14. Juni. Insgesamt wird es neun Vorstellungen geben.

Bei dem Werk ist Franz Mair, Vorsitzender der Wittelsbacher Theaterfreunde, bewusst: „Die Filmvorlage ist vielen Besuchern bekannt und stellt daher eine große Herausforderung dar.“ Der Text des Theaterstückes weiche nicht besonders von der Filmvorlage ab, er sei lediglich etwas gekürzt. Vergleiche seien deshalb leicht zu ziehen.

ANZEIGE

Die Filmadaption stammt aus der Feder von Klaus Maria Zumstein. Er schrieb bereits den Film „Ich denke oft an Piroschka“ zum Theaterstück um. Dieses präsentierten die Theaterfreunde Wittelsbach 2015. Es erfreute sich mit etwa 2000 Besuchern großer Beliebtheit.

„Die Feuerzangenbowle“ handelt von dem jungen, erfolgreichen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer. Anders als seine Freunde kann er nicht über Streiche aus seiner Schulzeit berichten, weil er einen Hauslehrer hatte. Deshalb beschließt er, die Schulzeit nachzuholen. Die Schule befindet sich bei den Theaterfreunden aber nicht wie in der Originalfassung in Babenberg, sondern in Aichach. Dadurch, dass sich die Handlung hauptsächlich in der Schule abspielt, kommen laut Mair die Jugendlichen des Vereins besonders gut zur Geltung. „Die Jugend hat den Text schnell gelernt“, lobt er. Bereits seit Januar proben die 40 Schauspieler. „Derzeit machen wir Stellproben“, kommentiert Mair den aktuellen Stand der Produktion.

Sehr geholfen habe ihnen Gerd Meyer. Der Synchronsprecher aus Unterschneitbach ist unter anderem in der Neuauflage von „Biene Maja“ als Willi zu hören und stand den Theaterfreunden mit seinem Fachwissen zur Seite.

Die drei Regisseure Franz Mair, seine Frau Rosemarie und Roswitha Oswald, haben sich nicht nur professionelle Ratschläge eingeholt, sondern inszenieren das Schauspiel selbst mit großem Aufwand auf einer 25 Meter langen Bühne. Laut Mair gibt es dabei einen Schultrakt. Für die Vorstellungen wurde eigens ein kleines Schulhaus mit einem Direktorat und einem Klassenzimmer gebaut. Die Giebelseite ist dabei der alten Oberwittelsbacher Schule nachempfunden. Im Gegensatz dazu wird die Wohnung von Dr. Johannes Pfeiffer lediglich mit Wänden angedeutet. Je nachdem, ob die Handlung gerade in Aichach oder in Berlin spielt, wo Pfeiffer eigentlich lebt, werden Änderungen am Bühnenbild vorgenommen. Den Pfeiffer spielt Günther Zotz, der auch in „Ich denke oft an Piroschka“ eine Hauptrolle spielte. Auch bei den Kostümen legen die Regisseure großen Wert auf Authentizität. Wie die Filmvorlage spielt das Theaterstück in den 1930er-Jahren. Die Garderobe ist daher auf dieses Jahrzehnt abgestimmt. „Derzeit recherchieren wir nach passender Kleidung. Vermutlich müssen wir auf einen Kostümverleih zurückgreifen“, sagt Mair. Einen guten Blick auf die gesamte Kulisse ermöglicht die Zuschauertribüne. Sie bietet 280 Gästen einen Sitzplatz. Wie 2015 erfolgt die Kartenreservierung online.

Kartenvorverkauf Die Karten können über die Internetseite reserviert werden. Abholung und Bezahlung erfolgen dann an der Abendkasse. Die Onlinereservierung startet am Mittwoch, 10. Mai. Weitere Informationen auf www.theaterfreunde-wittelsbach.de