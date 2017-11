2017-11-28 17:30:00.0

Adventsmarkt Ein Treff für die gesamte Gemeinde

Am Sonntag dreht sich am Rehlinger Rathausplatz alles um Advent und Weihnachten. Viele Vereine sind mit dabei und bieten ein buntes Programm. Von Josef Abt

Zum 15. Mal findet heuer am Rathausplatz der Rehlinger Advent statt, und zwar am Sonntag, 3. Dezember. Die Veranstaltung gehört inzwischen zu den beliebtesten Treffs in der Gemeinde. Besonders nach dem Adventkonzert gibt es auf dem Rathausplatz fast kein Durchkommen mehr.

Der Rehlinger Advent ist zudem eine Veranstaltung, bei der sich die Vereine und Organisationen für einen guten Zweck zur Verfügung stellen, denn der Reinerlös kommt – bis auf eine kleine Aufwandsentschädigung für die Vereine – einem sozialen Zweck zugute. Das Geld wird von Bürgermeister Alfred Rappel verwaltet. Jährlich wird neu entschieden, welchen bedürftigen Personen oder Einrichtungen ein bestimmter Betrag gespendet wird.

Am 1. Adventssonntag geht es nach dem Vormittagsgottesdienst gegen 11 Uhr los mit musikalischen Weisen durch die Bläser vom Musikverein. Bürgermeister Alfred Rappel wird nach einer kurzen Ansprache den Markt offiziell eröffnen. Danach können sich die Besucher an den Ständen verköstigen und einen

kleinen Bummel unternehmen. Neben den kulinarischen Angeboten der Vereine gibt es wieder einen Stand des Rehlinger Kindergartens, der teils selbst gebastelte Advents- und Weihnachtsdekoration anbietet. Diese Einnahmen werden gänzlich für die vielfältigen Aufgaben in der gemeindlichen Kinderbetreuung verwendet. Des Weiteren ist auch ein Stand mit Töpferwaren, Spielsachen und Schmuck dabei. Der Pfarrgemeinderat bietet Waren aus der Dritten Welt an, beim Frauenbund duften leckere Waffeln, die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) versorgt die Besucher mit Schupfnudeln und selbst gestrickten Socken.

Der TSV hilft mit deftigen Steaks und Grillwürstl aus bei Hunger, beim Obst- und Gartenbauverein kann man wieder Kürbissuppe genießen und die Katholische Landjugend sowie der Schützenverein Alpenrose beliefern die Gäste mit heißen Getränken. Guten Absatz dürfte auch die Feuerzangenbowle der Freiwilligen Feuerwehr finden, denn es sind winterliche Temperaturen vorausgesagt. Am Stand der Kräuterursel können Naturprodukten, spezielle Käsesorten, eingelegte Früchte und Marmelade sowie Liköre, Essig, Balsame und Öle erworben werden.

Am Nachmittag bietet Resi Schäffer im Mehrzweckraum des Rathauses für Kinder einen Kurs „Servietten auf Stein“ an. Zudem hat der Nikolaus (beauftragt von der örtlichen Raiffeisenbank) ab 15 Uhr seinen Besuch angesagt.

Um 16 Uhr findet in der Pfarrkirche das Adventskonzert mit verschiedenen Chören und Instrumentalgruppen sowie mit Kindern der Grundschule statt. Der Eintritt ist frei, doch werden Spenden erbeten, die für die vielfältigen Aufgaben der Rehlinger Kirche verwendet werden. So steht eine kostspielige Sanierung der Kirchenheizung an.

Der Aufbau der Stände erfolgt am Freitag, 1. Dezember, ab 7.30 Uhr, der Abbau dann am Montag, 4. Dezember, ab 7.30 Uhr. Dazu sind Freiwillige willkommen. Das Einrichten der Stände übernehmen die Vereine am Samstag ab 13 Uhr, bis dahin stehen auch die Stromanschlüsse bereit.