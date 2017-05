2017-05-19 11:02:00.0

Bilderrätsel Ein Zuschuss für den Urlaub

Johanna Hannstein aus Ecknach freut sich über 1000 Euro. Mit dem Gewinn will sie ein paar Tage nach Südtirol reisen.

Diesen Tag wird Johanna Hannstein wohl nicht mehr so schnell vergessen: Die 69-Jährige, die im Aichacher Stadtteil Ecknach wohnt, hat gestern beim Bilderrätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen. Während sie in der Küche Obst schälte, bekam sie den Anruf. „Ich habe es erst für einen Trick gehalten“, erzählt sie, als sie am Nachmittag ihren Gewinn in Empfang nimmt. „Heutzutage weiß man das ja nicht so genau.“ Gewonnen hat sie in ihrem Leben noch nie wirklich etwas. „Bei der Aktion Mensch waren es mal zehn Euro“, erinnert sie sich.

Seit 37 Jahren lebt die gebürtige Oberschneitbacherin bereits in dem großen Haus in Ecknach in einer Wohngemeinschaft. Beim Bilderrätsel hat sie gestern spontan mitgemacht. Wirklich daran geglaubt, etwas zu gewinnen, habe sie nicht. „Ich hab halt einfach mal mitgemacht“, erklärt sie. Die leidenschaftliche Knoblerin hatte das Lösungswort des Bilderrätsels „Olympiapark München“ schnell herausgefunden. Neben dem Bilderrätsel löst sie auch gerne mal ein Schwedenrätsel oder am liebsten ein Zahlenrätsel. Geholfen hat ihr bei der Lösung, dass sie das Olympiagelände in München sehr gerne besucht. Zuletzt war sie auf einem Konzert des österreichischen Volksmusikers Andreas Gabalier in der Olympiahalle. Das habe ihr sehr gut gefallen, erzählt sie. Ein Konzert von Rainhard Fendrich hat sie dort auch kürzlich besucht. Und mit ihrem Kegelverein hat sie vor Jahren einen Rundgang durchs Stadion gemacht.

Einen Plan, was sie mit dem gewonnenen Geld machen will, hat sie schon: ein paar Tage Urlaub in Südtirol. Sie wandert gerne. „Ich will es mir einfach gut gehen lassen,“ sagt sie. Ein „kleines Extra“ will sie sich auch noch für ihre Wohnung zulegen. „Ich brauche einen neuen Teppich“, sagt Johanna Hannstein. „In meinem Alter gibt man am besten alles aus.“ Vielleicht besucht sie auch wieder ein Konzert – im Olympiapark in München … (pik)