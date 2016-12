2016-12-25 12:31:00.0

Friedberg Ein ganzes Haus im Weihnachtsschmuck

Das Friedberger Ehepaar Veronika und Thomas Günther hat an der Bauernbräustraße in der Altstadt einen echten Hingucker geschaffen. Von Elisa Glöckner

Friedberg Den Kindern ein Strahlen ins Gesicht zaubern, ist Veronika Günthers höchste Befriedigung, wenn sie ihr Haus zu Weihnachten schmückt. „Mir geht es nur um die Kleinen“, bekräftigt sie. Deshalb blinkt, glitzert und funkelt es in der Bauernbräustraße – mindestens noch bis Anfang nächsten Jahres.

Die Fensterbretter sind über und über mit Moos bedeckt. Bänder und Engelsfiguren zieren das grüne Geflecht, während Kerzen und Lichterketten für das weihnachtliche Leuchten sorgen: Keine Seite gleicht der anderen, an jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. In einem Fenster steht sogar ein alter Kaufmannsladen: „Ein Relikt aus vergangenen Tagen“, erklärt Veronika Günther, das sie von ihrem Großvater geerbt habe.

„Ich versuche, aus wenig etwas Schönes zu machen“, so die Bastelbegeisterte. Deshalb kreiere sie den Großteil ihres Schmucks selbst, schließlich koste es nichts. Aus alten Plätzchenformen oder Kochlöffeln fertigt sie zum Beispiel Fensterverzierungen. Einen halben Tag dauern die Aufbauarbeiten. Meistens legt die 54-Jährige alleine Hand an, oft in einer Nacht- und Nebelaktion. „Ich liebe es, unser Zuhause herauszuputzen, wenn es dunkel ist“, erzählt sie. Nur wenn „Hausmeisterarbeiten“ anstehen, packt ihr Mann Thomas mit an. Ein System hat Veronika Günther nicht: „Einfach anfangen“, sagt sie und lacht.

Früher wollte sie Dekorateurin werden

Als Jugendliche wollte die gebürtige Österreicherin ihre Leidenschaft zum Beruf machen und Dekorateurin werden. Weniger begeistert von ihrem Vorhaben zeigte sich allerdings ihr Vater: „Des is zua koid in die Auslogn“, habe der gesagt. Also entschied sich die heute 54-Jährige für eine Lehre als Bürokauffrau. Die Leidenschaft aber blieb. Und so dekorierte Günther heuer schon zum zehnten Mal.

Mit der Zeit hat sich so einiges angesammelt. Der Schmuck ums Haus wurde mehr, vielseitiger und bunter, weshalb sie von ihrem Mann den Kosenamen Dekomonster verliehen bekam. Was er über das Hobby seiner Frau denkt? „Manchmal wird es schon ein bisschen viel“, sagt der Architekt. Gleichzeitig aber sehe er an den vergangenen Jahren, dass sein einstmals „schmuckloses“ Heim immer weicher und wärmer wurde. „Als meine Frau 2007 hier Einzug hielt, wurde es hier etwas hübscher und da etwas hübscher“, erzählt Thomas Günther. Die Österreicherin schmunzelt. „Und jetzt werden wir oft auf unser schönes Zuhause angesprochen.“

Ehepaar hat lustige Anekdoten zu erzählen

Die aufwendigen Verzierungen sind ein Hingucker an der Bauernbräustraße und ziehen dementsprechend viel Aufmerksamkeit auf sich. Da wissen die Günthers schon lustige Anekdoten zu erzählen. „Am ersten Abend haben wir gleich Hochprozentiges verteilt“, erinnert sich die Österreicherin. Wie es zu dem feuchtfröhlichen Ereignis kam? Zwei ältere Herrschaften flanierten vorbei und sahen Veronika Günther beim Schmücken. Begeistert von ihrer Dekoration lobte das fremde Paar, was das Zeug hielt. „Mensch ist das toll, ui ist das toll“, erzählt Thomas Günther rückblickend.

Ihn habe das übermäßige Preisen an eine alte schwäbische Tradition erinnert: das Christbaumloben. Dabei werden (eigentlich in der Nachweihnachtszeit) die Häuser von Freunden und Bekannten besucht, um (eigentlich) deren Christbäume über alle Maßen zu bestaunen. Als Dank für das viele Lob gibt es ein Gläschen vom Klaren, oder auch zwei. Und so haben auch die Günthers mit den Gästen auf das Haus angestoßen.

Engagement für Karitativen Christkindlmarkt

Nicht nur Fremde sprechen Veronika Günther auf ihre Dekorationskünste an, sondern ebenfalls Freunde, Nachbarn und Bekannte. Dieses Jahr kam beispielsweise der Friedberger Verkehrsverein auf Familie Günther zu und fragte an, ob sie nicht Lust hätte, Lebkuchenschlösser für den Karitativen Christkindlmarkt zu backen. „Natürlich hatten wir die“, sagt die fünffache Großmutter. Zusammen mit ihrem Mann, der die Vorlage konstruierte und mithilfe der Enkelkinder buk die 54-Jährige 100 Lebkuchen für den guten Zweck. „Und so kommt man wie die heilige Maria zum Kind“, erläutert die Österreicherin und lacht herzlich.

Das Wichtigste für sie sei immer, dass sich Kinder freuen können. Sei es nun beim gemeinsamen Plätzchenbacken, beim Verzieren oder beim Bestaunen des Hauses. „Die Dekoration gehört einfach zu Weihnachten“, so die kreative Bürokauffrau. Auch im nächsten Jahr – damit die Kleinen wieder vor Freude strahlen können.