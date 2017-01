2017-01-06 16:03:00.0

Neujahrsempfang Ein großes Fest und ein neues Feuerwehrhaus in Todtenweis

Bürgermeister Konrad Carl zieht im Gasthof Golling Bilanz über das gerade zu Ende gegangene Jahr 2016. Dabei geht es auch um die größten kommenden Projekte

Am Abend des Neujahrstages lud Bürgermeister Konrad Carl nach dem Gottesdienst zum Neujahrsempfang ins Gasthaus Golling ein. Unter den Gästen waren auch einige Neubürger mit Familien, Pfarrer Babu und Gemeinderäte. Carl ging auf das vergangene Jahr ein. Er erinnerte unter anderem an das dreitägige Fest zum 100-jährigen Bestehen der Landjugend. Carl sprach vom größten Fest der vergangenen Jahre in der Gemeinde.

Der Bürgermeister würdigte auch die sportlichen Erfolge der Jungschützin Paula Schapfl, die in der Schülerklasse auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück den Titel der oberbayerischen Meisterin errang. Carl hob außerdem die Erweiterung des Todtenweiser Kindergartens auf drei Gruppen hervor. Er ging auch auf das neue Feuerwehrhaus ein. Es ist nahezu fertig und wird am 31. März offiziell eingeweiht, am 28. Mai folgt ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten. Der neu gebohrte Brunnen wird in diesem Jahr in Betrieb genommen. Der Bürgermeister lobte außerdem die Dorfweihnacht, die einige Ortsvereine veranstalteten.

Auch beim Jahresschlussgottesdienst wurde Bilanz gezogen. 17 Taufen, acht Erstkommunionkinder, acht Hochzeitspaare und neun Beerdigungen gab es im vergangenen Jahr. (brs)