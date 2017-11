2017-11-17 19:00:00.0

Polizeibericht Einbrecher im Sozialkaufhaus

Über ein Fenster verschaffte sich ein Unbekannter Zugang. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag ins Sozialkaufhaus in Aichach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist er über ein Fenster in die Büroräume an der Bahnhofstraße gelangt. Er durchsuchte den Raum nach Bargeld, fand aber nur einen geringen dreistelligen Betrag. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (jasa)