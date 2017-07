2017-07-03 20:29:00.0

Polizei Einbrecher in Schwabhausen löst Alarm aus und flüchtet

Unbekannter versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses einzuschlagen. Bei der Großfahndung ist ein Hubschrauber im Einsatz. Der Täter entkommt.

Ein unbekannter Täter hat versucht, Montagfrüh gegen 3 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Margeritenstraße in Schwabhausen (Kreis Dachau) einzubrechen. Laut Polizei in Dachau löste sich beim Versuch, die Terrassentür einzuschlagen, der Alarm aus. Dadurch wurde der Unbekannte offensichtlich vertrieben. Eine sofortige Großfahndung mit Hubschrauber sei ergebnislos verlaufen, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Hinweise unter Telefon 08131/561-0 zu melden. (cem)