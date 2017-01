2017-01-29 17:58:00.0

Polizeibericht Einbrecher macht Brotzeit

Wie der Täter am Samstagabend in das Haus in Dasing gelangt ist, ist der Polizei ein Rätsel. Fest steht aber, was er gestohlen hat

Am Samstagabend, in der Zeit von 18 bis 23.10 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Kornblumenstraße in Dasing eingebrochen. Als der Besitzer des Hauses zurückkam stellte er laut Polizei fest, dass jemand im Anwesen war und die Räume durchwühlt hat. Aus dem Haus wurde ein Silberbarren und Münzen im Wert von etwa. 500 Euro entwendet und der Täter hat in der Küche noch etwas gegessen und getrunken. Hinweise, wie der Täter in das Anwesen gekommen ist, gibt es keine, da keine Aufbruchspuren vorhanden sind, verlassen wurde das Haus aber über die Terrassentüre. Wer Hinweise geben kann oder wem verdächtige Personen aufgefallen sind, soll sich an die Polizei Friedberg wenden. (AN)