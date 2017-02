2017-02-03 18:23:00.0

Polizeibericht Einbrecher schlägt Tür ein und flüchtet ohne Beute

Unbekannter dringt in ein Einfamilienhaus im Aichacher Ortsteil Sulzbach ein und richtet einen hohen Schaden an

Aichach-Sulzbach Ein Unbekannter ist laut Polizei am Donnerstag zwischen 19.45 und 20 Uhr in den frei zugänglichen Garten eines Einfamilienhauses beim Heuweg in Aichach gegangen und hat dort die Terrassentür des Hauses eingeschlagen. Die Polizei vermutet, dass er dann gestört wurde, weil er ohne Beute in unbekannte Richtung verschwand. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11 in Verbindung zu setzen. (AN)