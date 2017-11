2017-11-14 18:30:00.0

Polizeibericht Einbrecher stehlen eine Flasche Cognac

Der ungewöhnliche Einbruch passierte im Gewerbegebiet in Merching. Die Polizei rätselt und sucht nach Hinweisen.

Einbrecher sind am Wochenende in ein Büro im Gewerbegebiet Am Lerchenberg in Merching eingebrochen. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Gestohlen wurde lediglich eine Flasche Cognac. Der Sachschaden liegt damit deutlich über dem Wert der Beute. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710. (AN)