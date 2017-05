2017-05-03 15:46:00.0

Polizei Einbrecher stehlen in Betrieben Handys und Geld

In der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Ecknach brechen Unbekannte in zwei Firmen ein. Die Polizei Aichach sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Täter erbeuten bei Einbrüchen in zwei Foto: Silas Stein/dpa