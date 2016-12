2016-12-27 17:55:00.0

Dachau Einbrecher sucht an Weihnachten die Schule heim

Lehrerin entdeckt die Tat zufällig am ersten Weihnachtsfeiertag. Der Unbekannte richtet einen enormen Sachschaden an

Da staunte die Lehrerin nicht schlecht. Als sie am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15 Uhr zufällig in der Mittelschule Dachau Süd war, stellte sie fest, dass dort eingebrochen worden war. Laut Polizei drang der unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Erdgeschossfenster in das Gebäude ein. Dort wurde ein geringer Geldbetrag entwendet. Der Schaden durch das Aufbrechen von Türen und Besprühen von Wänden mit Lackfarben beläuft sich aber auf mehrere tausend Euro.(AN)