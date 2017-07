2017-07-19 21:00:00.0

Polizei Einbruch in Karosseriebaufirma

Auf dem Gelände einer Firma machten sich unbekannte Täter an drei Lastwagen zu schaffen. Die Polizei ermittelt noch.

Erst am Mittwoch stellte der Verantwortliche einer Karosseriebaufirma in der Taitinger Straße fest, dass am Wochenende Diebe auf dem Firmengelände gewesen waren. Unbekannte zwickten den Maschendrahtzaun zum angrenzenden Maisfeld auf und schraubten von drei abgestellten Lastwagen die Getriebesteuerungen ab. Es handelt sich um Metallkästen, die ungefähr so groß wie eine Schuhschachtel sind. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Nummer 0821/323-170