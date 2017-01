2017-01-04 20:53:00.0

Polizei Einbruch ins Meringer Jugendzentrum

Die Täter hebeln ein Fenster auf und gelangen so ins Gebäude. Sie verschwinden ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in den Veranstaltungsraum des Jugendzentrums in Mering eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, haben die Einbrecher zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes an der Bouttevillestraße in Mering aufgehebelt. Im Inneren befanden sich jedoch nur Getränke und eine Musikanlage. Die Täter verließen das Jugendzentrum schließlich, ohne etwas mitzunehmen. Die Polizei Friedberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AN)