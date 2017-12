2017-12-24 15:00:00.0

Serie (Teil 4/Ende) Eine Geschichte schenken

Gisela Bauer erklärt, wie man eine eigene Weihnachtserzählung verfasst. Die Autorin sagt: „Schreiben macht glücklich“. Warum man so zum Gärtner für sein Selbstbewusstsein wird. Von Sabine Roth

Die Autorin Gisela Bauer schenkt am liebsten ihre eigene Weihnachtsgeschichte, in der sie ihre Gedanken in positive Worte fasst. Ihre Familie freut sich sehr darüber.

Jedes Jahr stellt man sich die Frage: Was schenke ich denn noch meinen Liebsten zu Weihnachten? Es soll ja kein 08/15-Geschenk sein, wie Socken oder eine Krawatte. Gisela Bauer aus Friedberg-West hat da eine Idee. Warum nicht einmal seine eigene Geschichte oder auch einen Brief verschenken? Für die Kinderbuchautorin und Verlegerin ist Schreiben etwas Wertvolles, das durch die zunehmende Digitalisierung immer mehr untergehe oder bereits verloren gegangen sei. Sie selbst hat immer schon gerne geschrieben und empfindet es als entspannend und wohltuend.

Dass die gelernte Industriekauffrau sich entschloss, zu Stift und Papier zu greifen, ist über 20 Jahre her. Damals erlebte sie, wie sich ihre selbst geschriebenen Gute-Nacht-Geschichten beruhigend auf ihre zwei Kinder auswirkten und sie besser einschlafen konnten. Nachdem ihre Kinder dem Vorlesealter entwachsen waren, verschwanden die Geschichten über Bina Bienchen, die zusammen mit dem Hund Taps und der Hausgans Frau Schwätzle im Murmelwald lebt, für lange Zeit in der Schublade. „Irgendwann habe ich sie durch Zufall wieder hervorgekramt. Ich hätte es schade gefunden, sie einfach wegzuschmeißen“, sagt die Autorin. Inzwischen ist daraus die erfolgreiche Kinderbuchreihe „Bina Bienchen“ entstanden. Dazu hat sie ihren eigenen Verlag in Lechhausen gegründet.

Während ihrer Heilpraktiker-Ausbildung vor zwei Jahren wurde Bauer immer klarer, wie heilsam sich das Schreiben auf Körper, Geist und Seele auswirken kann. „Der kritische Verstand ist mit der Wortwahl und dem Satzbau beschäftigt und das Unterbewusstsein erhält den nötigen Freiraum, um über die Hand nach außen zu gelangen“, meint die 57-Jährige, die daraufhin ihre Magnolia Schreib-Akademie gründete und dort Seminare gibt. Denn das Schreiben zusammen mit anderen Menschen beflügelt und erwärmt ihr Herz noch mehr.

So entstand zum Beispiel einmal eine tröstende Geschichte über das verstorbene Hündchen Chanelli. Die Autoren-Mama gestand danach, dass es auch für sie selbst heilsam gewesen sei, über den geliebten Hund zu schreiben. Nun möchte sie daraus ein Kinderbuch gestalten und ihrer Familie zu Weihnachten schenken.

Beim Schreiben in einer netten Gruppe könne man Ruhe, Besinnlichkeit, Achtsamkeit und Liebe in sein Leben bringen, ist Bauer überzeugt. Und zu Weihnachten passe das besonders gut. Sie persönlich sieht sich dabei als Gärtner, der jedem Teilnehmer ein kleines Samenkorn mit nach Hause gibt, das sich zu einem zarten Pflänzchen entwickeln kann und schließlich zu einem mächtigen Baum mit starken Ästen wird, die weit hinausragen aus dem eigenen Persönlichkeitskreis: mit Früchten der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit und der Nächstenliebe. Die Kerne dieser Früchte verteilen wiederum wertvolle Samen, die zu heilvollen Pflanzen im Bekannten- und Freundeskreis des Nächsten heranwachsen.

Jeder Autor werde selbst zum Gärtner, vor allem für sein eigenes Selbstbewusstsein. „Ich hätte nie gedacht, dass ich was schreiben kann und es ist eine tolle Geschichte entstanden. Das ist so wertvoll“, sagt Christine Menziger, eine Seminarteilnehmerin. Bauer möchte Menschen wieder dahin bringen, ihre Gedanken mit der Hand aufs Papier zu bringen. Diesen Luxus sollte man sich gönnen. „Das Schreiben mit Hand und Stift auf ein greifbares Stück Papier unterstützt uns in der Selbstwahrnehmung und es wird uns klar, was wir am anderen und in unserem Leben mögen und wofür wir dankbar sein können. Wir werden zufriedener, gleichzeitig trainieren wir unser Selbstwertgefühl und unsere Denkweise für eine positive Lebenseinstellung“, weiß die Verlegerin.

Ihr Tipp: Wer vorhat, eine Geschichte zu Weihnachten zu schreiben, sollte sich erst in weihnachtliche Stimmung versetzen. Erst das sorge für eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Ein paar Kerzen anzünden, ein Glas Tee dazu und sich Zeit nehmen fürs Schreiben. „Dann klappt das auch mit der so gefürchteten Schreibblockade und die Gedanken sprudeln nur so“, verspricht die Autorin. In der Geschichte sollten Lehren oder Erlebnisse der letzten Zeit verpackt sein. „Gerade in der Weihnachtszeit sind wir sensibilisiert, wir sind offener für Gefühle“, sagt Bauer. Die Weihnachtszeit sei die Zeit des Schenkens, da falle es leichter, dem anderen ein gutes Wort zu schreiben. „Wir können aber auch eine Geschichte oder einen Brief an uns selbst oder an unser Leben schreiben!“ Dabei sollte man darauf achten, positive Dinge zu schreiben. In ihren Seminaren macht Bauer gerne kleine Experimente. Sie zeigen, welch wohltuende Wirkung es hat, wenn man etwas Gutes über jemanden schreibt. Sowohl auf einen selbst als „Gebenden“ und auf den Leser, den „Nehmenden“. Passend zum Fest der Liebe und der guten Worte empfiehlt sie, dieses Experiment an Heiligabend einmal zu machen.

Ein Experiment zum Nachmachen an Heiligabend oder den Feiertagen

Bitte schreibt über euren rechten Nachbarn drei Sätze auf, was ihr gut an ihm findet.

Gebt das Blatt dem Nachbarn mit den Worten „Das möchte ich dir schenken.“

Dann fragt euch: Wie geht es euch mit dem, was ihr gelesen habt? Bitte spürt in euch hinein. Wie geht es euch mit dem, was ihr geschrieben habt? Bitte versucht nachzuspüren, wie es war, als ihr euch Gedanken über den anderen gemacht habt und was ihr empfunden habt, als ihr die Komplimente für den anderen aufgeschrieben habt.

Nun schreibt bitte drei Sätze über Dinge, Situationen oder Menschen in eurem Leben auf, für die ihr dankbar seid.

Jetzt schreibt drei Sätze auf, was ihr an euch selbst mögt, liebt und schätzt.

Dreht das Blatt um und lasst es vor euch liegen.

Wie fühlt ihr euch jetzt? Erkennt Ihr den Sinn der Übung?

Gisela Bauer erklärt den Sinn des Experiments so: „Schreiben öffnet und sortiert unsere Gefühle, bringt Klarheit, stabilisiert uns. Gleichzeitig erkennen wir unsere Wünsche, was wir schätzen und worüber wir glücklich sind. Und wir vermitteln beim anderen ein gutes Gefühl und stärken sein Selbstvertrauen. Auch wenn wir an uns selbst positive Dinge schreiben, fühlen wir uns gut und stärken unser Selbstvertrauen und unser Selbstbewusstsein. Wir erkennen beim Schreiben, wofür wir dankbar sein können und sollten. Das bringt Liebe in unser Herz und weitet es. Diese Liebe heilt uns selbst. Gleichzeitig bringt unser Brief Liebe in das Herz des anderen und diese Liebe kann sich wiederum in seinem Umfeld ausbreiten. Somit beginnen wir eine wunderschöne Kettenreaktion.“ Zu Weihnachten passe das hervorragend und gebe dem Abend eine ganz besondere Stimmung. Bauer selbst hat dieses Experiment mit ihrer Familie schon gemacht. Danach waren alle viel gelöster.

