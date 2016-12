2016-12-24 18:38:00.0

Kirche Eine Krippe mit süditalienischem Flair in Friedberg

Erich Vorwohlt besitzt acht neapolitanische Krippen. Eine davon ist jetzt in Herrgottsruh ausgestellt Von Elisa-Madeleine Glöckner

Krippe mal anders: Statt andächtiges Stallambiente mit Josef, Maria, Esel und Kuh herrscht reges Markttreiben in der Wallfahrtskirche. Der leidenschaftliche Sammler Erich Vorwohlt hat den Pallottinern der Herrgottsruhkirche eine neapolitanische Krippe bereitgestellt. Bis 6. Januar wird sie dort noch zu sehen sein. Bereits zum zweiten Mal stellt der Modeunternehmer eine seiner Krippen in der Wallfahrtskirche aus, jedes Mal mit anderem Sujet. Während das Exemplar 2014 eine Bauernhofkulisse zeigte, erzählt die gegenwärtige von „L’arte di passeggiare“ oder der Kunst des Flanierens. „Wer in Süditalien flaniert, der möchte gesehen werden“, erklärt der 81-Jährige. Denn Spazierengehen, Bummeln, die Auslagen der Händler bewundern gehöre hier zum guten Ton.

Was eine neapolitanische Krippe von anderen unterscheidet? „Ihre Konzepte sind vielseitiger“, sagt Vorwohlt. Während sich das Lokalkolorit bayerischer Krippen auf die Darstellung von Josef, Maria und dem Christkind in Bethlehem konzentriert, versuche sich das Neapel des 18. Jahrhunderts vom Kontext der Geburt zu lösen. „Die Heilige Familie wird zu einem Teil des Alltagsgeschehens“, betont der 81-Jährige. Deshalb greift seine Krippe die Bilderwelt eines italienischen Markts aus der Zeit um 1760 auf. Neben einem Obst- und Fischhändler ist hintergründig etwa eine Schreinerei zu sehen, während sich andere neapolitanische Originale im vorderen Bereich zu unterhalten scheinen. Noch ist die Szene allerdings nicht komplett: Erst an Heiligabend darf sich die Heilige Familie dazugesellen.

Rund 200 Figuren

Der begeisterte Sammler besitzt insgesamt acht neapolitanische Krippen mit einem Inventar von rund 200 Figuren. Seine Leidenschaft hat Erich Vorwohlt schon vor vielen Jahren entdeckt – natürlich in Italien. Dort sei er auf die ersten Figuren gestoßen und sofort von deren Ausdrucksstärke beeindruckt gewesen. „Sie strahlen Leben aus“, bekräftigt der 81-Jährige mit großen Augen. Der Startschuss für die eigene Modellage ließ auch nicht lange auf sich warten: „Seit ich einmal in New York eines der schönsten Exemplare gesehen habe, baue ich.“ So auch die süditalienische Kulisse in Herrgottsruh, an der er fast zwei Jahre lang bastelte. Jeder Stein des Hauses musste einzeln gefertigt werden. „Und das ist ein bisschen Arbeit“, so der Sammler.

Die Figuren faszinieren ihn: Ihre Körper sind aus Draht geformt, um diesen Torso ist Stroh gewickelt. Lediglich die Füße bis zum Knie, die Hände bis zu den Ellenbogen und der Kopf bis zur Brust sind modelliert. Dadurch könne man sie in jede erdenkliche Form bringen, sagt Vorwohlt. „Die Szene wirkt wie eine Momentaufnahme“ – ganz im Gegensatz zu den bayerischen Krippen: „Die Figuren sind geschnitzt und erwecken einen dementsprechend statischen Eindruck“, betont der Hobby-Modelleur.

Noch nie zweimal die selbe Kulisse gebaut

Um diesen realen Anschein zu verstärken, arbeiten Dekorateure bei umfangreichen Krippen mit Figurengrößen von 28 und 32 bis hin zu 36 Zentimetern. Dabei folgen sie einem architektonischen Trick: Große Skulpturen sind im Vordergrund zu sehen, während kleinere schrittweise nach hinten wandern. Die Krippe bekomme Perspektive und wirke authentisch. Mit akribischer Sorgfalt gefertigte Details tragen ebenso dazu bei wie die charakteristischen Köpfe. Dabei gehe es nicht um Schönheit oder ein ästhetisches Darstellen der Miniaturskulpturen, sagt Vorwohlt. Sondern um Alltagsgesichter. „Das schließt vor allem kranke oder verunstaltete Menschen mit ein.“ Die Szene in Herrgottsruh zeige beispielsweise einen blinden Mann, der die Augen leicht zusammenkneift. „Eine innere Konzentration“, so der Sammler.

Die Krippen aus Süditalien eröffnen dem Hobby-Modelleur viel Spielraum für ein dramaturgisches Inszenieren der Figuren. So habe er noch nie zweimal dieselbe Kulisse aufgebaut, „man kann die Figuren jedes Mal auf andere Weise biegen, andere Positionen und Situationen erschaffen.“ Auch für nächstes Jahr schwebt dem Sammler bereits eine bestimmte Vorstellung durch den Kopf.

Um was es sich genau handeln wird, möchte Erich Vorwohlt allerdings noch nicht verraten. Sicher ist nur: Die Modelllandschaft Bethlehems wird zugunsten süditalienischen Flairs weichen.