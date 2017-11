2017-11-27 15:30:00.0

Anschaffung Eine neue Kanone für die Kameraden

Die Soldatenkameradschaft Ober- /Unterschneitbach/Sulzbach freut sich über eine Pulverkanone aus dem Jahr 1999.

Der Wunsch nach einer eigenen Kanone stand für die Soldatenkameradschaft Ober/Unterschneitbach/Sulzbach schon eine ganze Weile auf der Liste. Vorsitzender Hermann Langer und Kanonier Willi Mayr wohnten schon dem Sonnwendschießen 2017 in Obergriesbach bei, aber eben nur als Zuschauer. Der Verwirklichung kam der Verein dann mehr durch Zufall in einem Gespräch unter Arbeitskollegen näher.

Beim ehemaligen Vorsitzenden in Großberghofen wurde eine Pulverkanone (Baujahr 19999 mit einer Ladung von 100 Gramm Schwarzpulver zum Verkauf angeboten. Genau das Richtige für die Soldatenkameradschaft. Etwas aufgehübscht kam das Gerät am Volkstrauertag in Sulzbach zum ersten Mal zum Einsatz.

Eine Kanone gab es im Verein auch schon früher, erinnern sich die älteren Kameraden. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg zerlegt und vergraben. Nach dem Krieg baute der Verein die Kanone zwar wieder zusammen. Aber wo sie geblieben ist, kann heute niemand mehr sagen. Die Spur verliert sich in Unterschneitbach, erinnern sich noch einige Kameraden. Beim Sonnwendschießen 2018 in Obergriesbach wollen die Kameraden um Kanonier Willi Mayr wieder anwesend sein, aber dann mit Kanone. (wak)