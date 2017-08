2017-08-09 11:33:00.0

Interview Einer, der Barrieren beseitigen will

Seit einem Unfall ist Josef Koppold auf den Rollstuhl angewiesen. Er hat selbst erlebt, wie schwer damit ein selbstständiges Leben ist. Nun kämpft er gegen unnötige Hindernisse Von Gönül Frey

Aichach-Friedberg/Mering Ob neuer Hort, Schule oder Bushaltestelle – der Kreisbehindertenbeauftragte Josef Koppold muss gehört werden. Erst kürzlich sorgte seine Kritik an den neuen Räumen der Meringer Tafel für kontroverse Diskussionen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der 51-Jährige über sein Ziel der Barrierefreiheit in allen öffentlichen Bereichen des Lebens, aber auch über sein ganz persönliches Schicksal als Rollstuhlfahrer.

Wie kamen Sie zu Ihrer Aufgabe als Behindertenbeauftragter?

Josef Koppold: Schon bevor ich im Rollstuhl saß, war ich am Landratsamt beschäftigt. 1991 hatte ich dann einen Freizeitunfall. Ich wurde am Rückenmark verletzt und bin seitdem komplett querschnittgelähmt. Der damalige Landrat Theo Körner besuchte mich in der Unfallklinik Murnau und fragte mich, ob ich Hilfe brauche. Ich sagte, dass ich nur zwei Wünsche habe: Dass ich zurück in die Arbeit kommen darf, soweit das wieder möglich ist, und dass alles unternommen wird, damit so etwas nicht mehr passiert.

Was war denn geschehen?

Koppold: In Mühlhausen ist ein Jaudusfeuer umgefallen. Wir waren eine Gruppe von Leuten und standen genau darunter. Es war zehn Tage vor meinem 25. Geburtstag. Dann kam die Rehabilitation. Das ist eine Zeit in meinem Leben, an die ich nicht gerne denke. Mein Glück war nur, dass meine Familie mich sehr unterstützt hat.

Wie ging es für Sie weiter?

Koppold: Ich musste aus meiner Wohnung in Aichach – sie hatte zwei Stufen – wieder zu meinen Eltern nach Aindling ziehen. In Teilzeit habe ich in der Personalverwaltung im Landratsamt wieder angefangen zu arbeiten. Und da traf ich eines Tages den Landrat, und er fragt mich, wie’s mir geht. ,Beschissen‘ habe ich geantwortet. Ich kam gerade aus der Stadt, wo ich mir ein Buch kaufen wollte. Aber ich bin nicht ins Geschäft gekommen, weil es eine Treppe zum Eingang gab. Das hab ich ihm erzählt und er war ganz erstaunt. So etwas könne man doch ändern, meinte er.

Und dann?

Koppold: Er lud mich und möglichst viele andere Rollstuhlfahrer zu einer Brotzeit ein: Da hat jeder seine Geschichten erzählt. 1996 folgte ein zweites Treffen mit 25 anderen beeinträchtigten Menschen in der Meringer Schlossmühle. Dabei kam die Idee eines Behindertenbeauftragten auf und der Landrat hat mich breit geschlagen, das zu machen – damals noch ehrenamtlich.

Wie haben Sie so schnell so viele andere Betroffene kennengelernt?

Koppold: Als ich frisch verletzt war, habe ich bei einer Veranstaltung der AWO zu dem Thema teilgenommen. Ich musste ja mein ganzes Leben neu einrichten. Die selbstverständlichsten Dinge gingen nicht mehr. In Aichach konnte ich nicht mal die Straßenseite wechseln, weil der Gehweg zu hoch war. Ich konnte mich nicht mehr selbstständig versorgen, nicht am öffentlichen Leben teilhaben, weil die Gaststätten nicht zugänglich waren. Oder wenn ich dort war, konnte ich nichts trinken, weil die Toilette für mich nicht erreichbar war. Diese Erfahrungen waren für mich als jungen Menschen furchtbar: den ganzen Tag betteln zu müssen um das, was für jeden selbstverständlich war. Ich habe dann viel Sport gemacht, beim Rollstuhlbasketball. Das hat mir sehr geholfen. Von den anderen habe ich gelernt, dass man trotz der Behinderung viel machen kann: reisen, heiraten und Familie haben.

Wofür haben Sie sich als frisch gebackener Behindertenbeauftragter eingesetzt?

Koppold: Als eine erste Aktion haben wir Rollstühle genommen und sind mit den Stadträten durch Aichach gegangen. Die waren ganz fassungslos, in wie viele Geschäfte wir nicht rein konnten. Damals ist man nicht mal zur Polizei gekommen, weil es draußen Stufen und danach erst eine Klingel gab. Der Stadtrat hat noch im selben Jahr 180000 Mark zur Verfügung gestellt, um Barrieren zu beseitigen. Ähnliches haben wir später in Friedberg und Mering gemacht. Und dann haben wir auch bei den kleinen Gemeinden versucht, vor allem bei Neubauten Barrierefreiheit zu erreichen.

Wie läuft es heute?

Koppold: Rechtlich ist die Inklusion seit 2006 durch eine UN-Resolution verankert. Demnach müssen Behinderte die gleichen Lebensbedingungen haben wie alle Menschen. Und das setzt sich in der Gesetzgebung bis in unsere Bayerische Bauordnung fort. Seit 1999 bin ich als Behindertenbeauftragter hauptamtlich am Landratsamt beschäftigt, das hat der Kreistag damals über alle Fraktionen beschlossen. Bei Anträgen für öffentlich zugängliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser mit mehr als zwei abgeschlossenen Wohnungen, aber auch, wenn es beispielsweise um Bushaltestellen oder die Beschaffung von Bussen im öffentlichen Personennahverkehr geht, werde ich um eine Stellungnahme gebeten.

Wenn man da an den Treppenlift an der Luitpoldschule in Mering denkt oder die Tafel, haben Ihre Forderungen ja auch schon für Ärger gesorgt.

Koppold: Leider. Ich bin kein Nörgler und kein Verhinderer. Ich kann einen Antrag auch gar nicht blockieren, das kann als Folge meiner Einschätzung höchstens unser Bauamt. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann setzt man sich zusammen und sucht eine Lösung, die natürlich auch verhältnismäßig sein muss. Oft kommt der Bürgermeister oder Bauherr gleich mit seinem Planer zu mir und fragt: Was können wir denn da machen? Barrierefreiheit ist gesetzlich verankert, muss geprüft werden und ist nicht Willkür des Behindertenbeauftragten.

Der Treppenlift, um den es unter anderem ging, macht es zwei Kindern möglich, weiter ihre Schule zu besuchen. Was ist daran schlecht?

Koppold: Erstens ging es darum, ob solch ein Lift in das Treppenhaus gebaut werden darf. Treppen sind Flucht- und Rettungswege. Zweitens definieren unsere Gleichstellungsgesetze von Bund und Land die Barrierefreiheit mit „selbstständig und ohne fremde Hilfe“. Diese Anlagen sind abgesperrt und man muss erst die eingewiesene Person mit dem Schlüssel suchen, um den Lift nutzen zu können. Für mich ist das der falsche Weg, denn das unterstützt gerade nicht die Selbstständigkeit. Meiner Einschätzung nach hätte es in der Meringer Schule in der Aula Platz für einen senkrechten Aufzug gegeben, den dann auch jeder ohne fremde Hilfe hätte nutzen können.

Gibt es auch ein positives Beispiel, das Sie besonders freut?

Koppold: Mit dem Gymnasium Mering haben wir beispielsweise ein Schulhaus geschaffen, das auf jedem Stockwerk eine barrierefreie Toilette hat. Es verfügt über einen Fahrstuhl, hat in der Aula eine Induktionsanlage und es gibt überall Akustikdecken, damit auch Menschen mit einer Hörbehinderung zurechtkommen. Die Bühne ist mit einem separaten Lift erschlossen. Die Fenster sind bis auf Tischhöhe hinuntergezogen, damit auch Rollstuhlfahrer oder kleinwüchsige Personen über die Brüstung sehen können. Dafür erhält das Gymnasium heuer noch das Signet „Bayern barrierefrei“ vom bayerischen Sozialministerium.

Aber gerade in bestehenden Gebäuden ist Barrierefreiheit teilweise sehr aufwendig. Lohnt sich das denn überhaupt?

Koppold: Ein Drittel der Landkreisbevölkerung ist auf Barrierefreiheit angewiesen. Ich spreche ja nicht nur für die Rollstuhlfahrer. Mir geht es auch um die Interessen von Seh- und Hörbehinderten, von kognitiv und psychisch Beeinträchtigten, aber auch um ganz normale Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs sind. Außerdem sind da die vielen älteren Menschen, die körperliche Einschränkungen haben und sich in den nächsten zwei Jahrzehnten vervielfachen werden. Nicht teilhaben zu dürfen, ist schmerzlich und tut sehr weh!