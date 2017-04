2017-04-18 06:58:00.0

Polizei Einparken ist schwer: Autofahrer mit zwei Promille in Aichach

Ein anonymer Anrufer macht die Polizei auf den betrunkenen Fahrer aufmerksam. Und seine Nachbarin schaut mit an, wie er ihr Auto beschädigt.

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Aichacher Polizei erwischt. Am Karsamstag wurde ihr gegen 20 Uhr anonym gemeldet, dass ein 37-Jähriger aus Aichach soeben alkoholisiert mit einem Kleintransporter in Kühbach weggefahren sei. Auch das Kennzeichen nannte der Anrufer. Die Fahndung im Raum Kühbach und an der Wohnanschrift verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 20.20 Uhr wurde das gesuchte Fahrzeug dann doch an der Wohnadresse des Gesuchten entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt meldete sich ein Nachbar bei den Streifenbeamten und teilte mit, seine Frau habe gesehen, wie der 37-Jährige beim Einparken deren Fahrzeug angefahren habe. Es entstand nur geringer Sachschaden. Der Gesuchte gab den Polizisten gegenüber zu, mit dem Transporter gefahren zu sein. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert um die zwei Promille. Daraufhin musste der Mann zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (bac)