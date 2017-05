2017-05-18 16:20:00.0

Kühbach Entscheidung des Gemeinderates stößt auf Unverständnis

Diskussion über Baugebiet in Unterbernbach: Antragsteller will Unterlagen aus Kühbacher Sitzung sehen Von Gerlinde Drexler

Einen ungewöhnlichen Weg ging ein Unterbernbacher (Markt Kühbach). Er beantragte, die Textfassung sowie Unterlagen zu einem Gemeinderatsbeschluss aus einer nicht öffentlichen Sitzung zu bekommen. In der Sitzung am Dienstag erklärte Bürgermeister Johann Lotterschmid dem Gremium die Hintergründe. Begonnen hatte alles auf der Bürgerversammlung in Unterbernbach.

Dort hatte ein Besucher angeregt, Bauplätze in dem Ortsteil zur Verfügung zu stellen. Sollten sich genügend Bauwillige finden, würde er Verhandlungen um eine geeignete Fläche in der Fortsetzung der Herbststraße aufnehmen, hatte Bürgermeister Lotterschmid damals geantwortet. Fünf Interessenten, davon einer, der sofort bauen wollte, meldeten sich daraufhin bei der Gemeinde. Gemeinsam mit einem Planer und einem Fachmann für Schallschutz nahm der Bürgermeister daraufhin die Fläche in Augenschein. Über das Ergebnis der Voruntersuchung hatte Lotterschmid den Gemeinderat im April im nicht öffentlichen Teil der Sitzung informiert.

Vor allem ein Kriterium hatte den Gemeinderat bewogen, sich gegen die Ausweisung eines Baugebietes auszusprechen: Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht würde sich das Baugebiet nicht mit dem angrenzenden Sportgelände vertragen, hatten die Fachleute gesagt. Die Stockschützen dürften dann nur noch eingehaust spielen.

Die Gewichtung der Problempunkte könne er nicht nachvollziehen, schrieb der Antragsteller nun. Er beantragte, die Textfassung des Beschlusses sowie die Gutachten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Je nach Plausibilität behielt sich der Antragsteller weitere Schritte vor. Zum Beispiel will er eine außerordentliche Bürgerversammlung beantragen, um eine „belastbare Kostenschätzung“ für das Baugebiet und die Festsetzung der Grundstückskosten zu bekommen.

Was dem Bürgermeister gar nicht gefiel: dass er für seine Antwort eine Frist von einer Woche gesetzt bekommen hatte. Nachdem es keine Gutachten gebe, könne er auch keine weitergeben, so Lotterschmid. Um belastbare Kosten zu bekommen, müsste die Gemeinde rund 25000 Euro in Gutachten und Vorplanung investieren. Dem Vorschlag des Bürgermeisters, die eingeschlagene Linie beizubehalten, stimmten bis auf Georg Schäffler alle zu. Um eine Alternative zu haben, regte Engelbert Thumm an, dass sich Grundstücksverkäufer bei der Gemeinde melden sollten.

Im überarbeiteten Entwurf für den neuen viergruppigen Kindergarten ist der rund 70 Quadratmeter große Ruheraum in drei kleinere unterteilt. Architekt Roland Rieger hatte den Plan gemeinsam mit dem Team des Kindergartens und der Kirchenverwaltung besprochen und stellte das Ergebnis dem Gemeinderat vor. Neu ist auch, dass die vier Gruppen- und Nebenräume zu einem jeweils rund 35 Quadratmeter großen Raum zusammengelegt wurden. Der Übergang zwischen dem alten und neuen Gebäude wird barrierefrei sein. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, auf Basis der Planung den Förderantrag zu stellen. Ab September soll die Einrichtung betriebsbereit sein.

Keine Auswirkung auf die Marktgemeinde hat die im Bereich „Nutzung der Windenergie“ geplante Fortschreibung des Regionalplanes Augsburg. Im Umkreis der Gemeinde ist das Gebiet um Blumenthal, wo bereits Windräder stehen, in dem Entwurf als Vorranggebiet ausgewiesen. Als sogenannte Vorbehaltsgebiete sind eine Fläche bei Hiesling (Stadt Aichach) sowie eine rund 82 Hektar große Fläche bei Allenberg (Gemeinde Schiltberg) vorgesehen.

Diese beiden Flächen, ursprünglich als Ziel festgesetzt, seien jetzt nur noch eine Sicherung des Raumes für nachfolgende Entwicklungen, erklärte Friedrich Schäffler, Geschäftsleiter des Marktes. Konkret bedeutet das für die Gemeinde: Nur mit einer Bauleitplanung ist der Bau von Windrädern möglich. Oder, wie Bürgermeister Lotterschmid es formulierte: „Wenn wir nichts machen, darf nicht gebaut werden.“

Die Topografie des neuen Baugebietes „An der Schildbreite II“ mit seinem zum Teil stark nach Süden ansteigenden Gelände bereitet scheinbar einigen Bauherren Schwierigkeiten. Die Gemeinde Kühbach reagiert darauf mit einer Änderung des Bebauungsplanes, bei dem nun Stützmauern bis zu einer Höhe von 75 Zentimetern zur Geländegestaltung zulässig sind. Zäune dürfen einschließlich der Stützmauer eine Höhe von 1,50 Meter nicht übersteigen. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf zu und beauftragte das Architekturbüro Hans Brugger mit der Ausarbeitung des Bauleitplanes.