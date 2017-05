2017-05-29 11:04:00.0

Hollenbach Er ist der jüngste Bürgermeister im Wittelsbacher Land

Der Hollenbacher Rathauschef Franz Xaver Ziegler will 2020 wieder antreten. Was er an seinem Amt schätzt und was er in den nächsten Jahren vor hat Von Katja Röderer

Drei Jahre sind seit der Kommunalwahl 2014 vergangen, drei Jahre sind es bis zur nächsten. Zeit für eine „Halbzeit-Bilanz“. Was hat sich getan? Was steht noch an? Was ist gut gelaufen, was nicht so gut? Diese Fragen stellen wir den Rathauschefs im Wittelsbacher Land für unsere Serie „Halbzeit im Rathaus“. Heute: Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler.

Er ist mit Abstand der jüngste Bürgermeister im Landkreis Aichach-Friedberg. Am Donnerstag, 1. Juni, wird der Hollenbacher Rathauschef Franz Xaver Ziegler 34 Jahre alt. Mit entsprechendem Elan geht der zweifache Familienvater an sein tägliches Werk. „Wir haben wirklich schon viel geschafft in den letzten drei Jahren, aber wir haben auch noch viel vor“, sagt er. Das „Wir“ zieht sich wie ein roter Faden durch seine Erläuterungen. Mal schließt es die Mitarbeiter der Verwaltung mit ein und mal den Gemeinderat. Manchmal gehören alle Hollenbacher zu diesem „Wir“. Ziegler spricht von „absoluter Teamarbeit aller Beteiligten“ im Rat und in der Verwaltung. Tipps von erfahrenen Experten nehme er gerne an. „In Hollenbach haben wir immer praktische Lösungen gefunden, das freut mich sehr“, erzählt er.

Ziegler hat Glück. Er ist überzeugt, die richtige Aufgabe gefunden zu haben. „Ich bin absolut glücklich in meinem Amt“, sagt er. Dabei hält es ihn nicht allein am Schreibtisch. Er sei oft und gern in der Gemeinde unterwegs, erzählt er. Hinzu kommen Abendtermine und manchmal auch Überraschungsbesuche von Bürgern, die Sonntagmittag bei ihm klingeln, um ihr Anliegen vorzubringen.

Das Amt ist ein 24-Stunden-Job

„Es ist ein 24-Stunden-Job“, weiß Ziegler, und die Anforderungen an einen Bürgermeister seien in den vergangenen Jahren ständig weiter gewachsen. Viel Zeit für private Unternehmungen bleibe eigentlich nicht. Und dann sind da noch seine Frau und seine beiden Söhne: einer ist drei Jahre alt, der andere fünf Monate.

Bis Ende 2019 ist der Justizbeamte noch in Elternzeit. Was danach geschieht? Ziegler berichtet, dass die Frage nach einer hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Beschäftigung als Bürgermeister in Hollenbach schon Anfang der 90er heftige Debatten ausgelöst hatte. Im September 2013 entschieden sich die Hollenbacher mehrheitlich für einen ehrenamtlichen Posten.

Der Mann aus Motzenhofen, der das Amt bald darauf erhielt, will weiter für die Gemeinde arbeiten und 2020 wieder zur Wahl antreten. Ziegler sagt aber auch: „Ich denke, diese Aufgaben kann man heute nicht mehr nebenberuflich erledigen.“ Die Menschen würden erwarten, dass der Bürgermeister vor Ort ist. Je mehr Zeit er für das Amt habe, desto besser könne er sich um die Angelegenheiten der Gemeinde kümmern.

Breitbandausbau soll bis Juni abgeschlossen sein

So bald wird die Arbeit im Hollenbacher Rathaus wohl nicht ausgehen, auch wenn schon einiges erledigt ist: Laut Telekom soll der Breitbandausbau bis Juni abgeschlossen sein. Außerdem ist das Gewerbegebiet in Motzenhofen auf den Weg gebracht, die Pläne für die Baugebiete in Igenhausen „Am Rochusweg“ und „Hollenbach West“ sind ebenfalls ausgearbeitet. Vergangenen Sommer ist die einfache Dorferneuerung in Igenhausen mit einem Fest beendet worden, in Mainbach sollen spätestens im Frühjahr die Bauarbeiten für die einfache Dorferneuerung beginnen.

In Hollenbach und Motzenhofen geht es demnächst mit umfassenden Dorferneuerungen weiter. Franz Xaver Ziegler erklärt, dass sich die Bürger dabei noch stärker einbringen werden, als bisher. Die umfassende Dorferneuerung „bietet ein großes Spektrum an Möglichkeiten“, freut er sich. Grundlage der Diskussionen wird ein Maßnahmenkatalog der Anwohner von 2009 sein.

Zudem soll in nächster Zeit ein Fünf- oder Zehnjahres-Plan für die Erneuerung der Siedlungsstraßen erstellt werden, wie der Bürgermeister erklärt. Prioritäten will er nicht unbedingt setzen. Die Sanierung eines Kindergartens sei genauso wichtig wie alles andere, findet er. „Man hantiert da mit Steuergeldern. Es braucht Zeit und Geduld, um das vernünftig zu machen.“