2018-01-04 19:00:00.0

Hochwasser Erhöhte Pegel an der Paar gemessen

In Aichach und Dasing lagen die Messwerte unter Meldestufe 1. Der Deutsche Wetterdienst hat für Aichach eine Warnung herausgegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Aichach eine Unwetterwarnung von Starkregen herausgegeben. Sie gilt bis Freitagfrüh 9 Uhr. 25 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter, Ausuferungen und Überschwemmungen sind möglich. Bis 11 Uhr sind außerdem Sturmböen zwischen 75 und 80 Kilometer pro Stunde nicht auszuschließen. Die Pegelstände an der Paar in Aichach und Dasing waren Donnerstag Vormittag zunächst gesunken. An der Messstelle in Dasing stand die Paar in der Nacht zum Donnerstag bis 2 Uhr bei 97 Zentimetern Wassertiefe auf einem Höhepunkt. Am Blauen Steg in Aichach erreichte der Pegel gegen 8 Uhr bei einem Meter Wassertiefe einen Höhepunkt. Zum Vergleich: Silvester wurden hier 111 Zentimeter gemessen. Am Abend stiegen die Pegelstände wieder. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth rechnet damit, dass die Meldestufe 1 am Freitag erreicht oder überschritten werden könnte. (kabe)