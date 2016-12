2016-12-21 19:56:00.0

Dachau Erhöhte Polizeipräsenz auf dem Dachauer Christkindlmarkt

Der Anschlag in Berlin hat Auswirkungen auf den Christkindlmarkt in Dachau.

Nach dem Anschlag in Berlin kündigt auch die Dachauer Polizei eine erhöhte Präsenz auf dem Christkindlmarkt in der Kreisstadt an. Laut einer gestrigen Mitteilung sind auf dem Markt in den verbleibenden Tagen verstärkt uniformierte Polizeikräfte unterwegs. (AN)