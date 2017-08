2017-08-08 05:30:00.0

Wirtschaft Ernte: Bauern im Wittelsbacher Land sprechen von Extrem-Jahr

Hitze macht Pflanzen und Landwirten zu schaffen. Weizenernte hat so früh begonnen wie nie. Die Erträge fallen im Landkreis Aichach-Friedberg sehr unterschiedlich aus. Von Christian Lichtenstern und ANNA-Lena Lutz

Dieser Sommer hat seinen Namen redlich verdient: Sonne satt, Freibäder überfüllt, Biergarten-Dauerbelagerung. Die Freizeitgesellschaft freut sich, wer noch in der Arbeit ist, schwitzt, und die Landwirte ziehen extrem früh Bilanz. Rainhard Herb, Kreisobmann des Bauernverbands, kann sich nicht erinnern, dass die Weizenernte im Wittelsbacher Land schon mal so früh begonnen hat wie in diesem Jahr. Im nördlichen Landkreis und insbesondere auf den trockenen Böden im Raum Pöttmes und Inchenhofen war das Korn bereits Mitte Juli eingefahren. Nach der Regenintermezzo-Woche Ende des Monats hat sich die weitere Getreideernte zwar noch etwas verzögert. Mittlerweile sei sie aber im Landkreis abgeschlossen, so Herb.

Die Erträge sind unterschiedlich. Auf den sehr trockenen Standorten müssen die Landwirte Einbußen von bis zu 30 Prozent hinnehmen. Auf schweren Böden wurden dagegen durchschnittliche bis gute Erträge erzielt. Die Erklärung für die außergewöhnlich frühe Erntereife des Weizenkorns: In den Monaten Mai und Juni fallen in unserer Region in einem normalen Jahr ein Viertel der Jahresniederschläge. Heuer aber regnete es nur die Hälfte der sonst üblichen Wassermenge. Viele Hitzetage über 30 Grad taten ihr Übriges. Getreide schaltet dann frühzeitig auf den Abreifemodus um – und die Körner sind noch nicht richtig gefüllt. Reinhard Herb erläutert, wie die Ernte von der Art der Erde abhängt: „Sandiger Grund ist ein schlechterer Wasserspeicher als lehmiger. Somit ist beim Weizen, der auf sandigen Boden angebaut wurde, mit Einbußen zu rechnen. Auf lehmigen Standorten sind es höchstens bis zu zehn Prozent.“ Bei Gerste hingegen seien durchschnittliche Erträge erreicht worden. Es kommt aber nicht nur auf die Art des Bodens, sondern auch auf die Pflege der Kulturen an, sagen Landwirte. Stephan Kreppold, Biobauer in Wilpersberg bei Sielenbach: „In den letzten Jahren wurde besonders deutlich, dass sich eine gute Pflege durchaus bezahlt macht.“ So lasse sich durch eine gute Struktur, die durch eine sorgfältige Bodenbearbeitung erreicht werde, ein höherer Wasserhaushalt erzielen. Kreppold, der selbst auf lehmhaltigem Acker anbaut, schätzt, dass 95 Prozent seiner Pflanzen keine Trockenheitsschäden aufweisen.

Laut Herb werden auch Sojapflanzen wohl keine großen Trockenschäden erleiden. Denn diese Pflanze sei trockenheitsliebend. Es komme aber auf die Wochen vor der Ernte im September an, denn in der Zeit der Reife benötigten Sojapflanzen ausreichend Niederschläge, damit Wasser in die Bohnen eingelagert werden kann.

Schlecht sieht es dagegen beim Mais aus: BBV-Obmann spricht von einem „sehr extremen Jahr“ für die Hackfrucht. Bei den warmen Temperaturen im März wurde der erste Mais bereits Ende März bis Anfang April gesät. Durch den Frosteinbruch Mitte April mussten einige Landwirte das Korn ein zweites Mal in die Erde bringen, also nachsäen. Herb geht bei früher Saat von Einbußen von bis zu 50 Prozent aus. Der Mais sei bei den schwülen Tagen in den letzten Wochen zwar enorm gewachsen. Allerdings „explodieren“ nur die Pflanzen – es fehlen die Körner in den Kolben.

Konrad Hörl vom Amt für Landwirtschaft erläutert, warum die Bauern den Mais überhaupt so früh aussäen: „Da eine lange Vegetationszeit zur besseren Kolbenausreifung führt, ist der Mais, der bereits Anfang März ausgesät wurde und den Frost überstanden hat, von hoher Qualität. Das Korn, das später ausgesät wurde, bringt zwar höhere Mengenerträge, erzielt aber durch die kürzere Vegetationszeit eine geringere Qualität.“

Das regenarme Wetter bringt aber auch Vorteile für die Landwirte mit sich: Durch die ausfallenden Niederschläge werden die Pflanzen laut Hörl seltener von Pilzen befallen. Auch konventionelle Betriebe, die Nutzpflanzen in der Regel in geringeren Abständen als Biobetriebe anbauen und somit generell häufiger mit Pilzbefall zu kämpfen hätten, benötigten weniger Fungizide gegen Pilzbefall. Wie es heuer mit den Hackfrüchten aussieht, lässt sich jetzt noch schlecht abschätzen. Dazu müssen die Kartoffeln und Zuckerrüben erst noch in den nächsten Wochen aus dem Boden gezogen werden.