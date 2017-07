2017-07-26 08:58:00.0

Baustelle Es ist Endspurt am Bahnübergang

Autofahrer sehnen die Bahnunterführung in Aichach herbei. Ebenso benachbarte Unternehmen. Ihnen machen die Umleitungen zu schaffen. Was Polizei und Bauamt sagen Von Nicole Simüller

Aichach Die Bahnunterführung zwischen Aichach und Oberbernbach sowie die beiden Kreisverkehre östlich und westlich des Gleises nehmen immer mehr Gestalt an. Allmählich gehen die Arbeiten an dem 13-Millionen-Euro-Projekt in den Endspurt. Zum Ende der Sommerferien soll die Unterführung voraussichtlich für den Verkehr geöffnet werden. Dann sollen auch die Bahnhof- und die Donauwörther Straße wieder befahrbar sein. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Dieser hängt laut Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg vom Verlauf der Arbeiten in den nächsten zwei Wochen ab. Eichstaedt geht aber weiterhin davon aus, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Der ganze untere Bau sei erledigt. Trotzdem gebe es noch viel zu tun. Eichstaedt nennt die Randeinfassungen, die Inseln, Asphalt- und restliche Pflasterarbeiten. Auch Schilder und Markierungen fehlten noch. Zudem müssten die Zufahrten zu den privaten Grundstücken wiederhergestellt werden. An der Brücke über den Flutgraben an der Donauwörther Straße stehen noch größere Sanierungsarbeiten bevor.

Bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird der Verkehr weiterhin über Walchshofen, Radersdorf und Kühbach auf die B300 beziehungsweise in die Gegenrichtung umgeleitet. Ein weiter Umweg, weshalb Ortskundige von Beginn an über den Oberbernbacher Weg abkürzten. Dabei war das anfangs gar nicht erlaubt. Aichachs Polizeichef Erich Weberstetter sagt: Das Verbot sei „in großem Umfang missachtet worden. Das war faktisch nicht haltbar“. Die Polizei habe viel Kritik einstecken müssen: „Haben wir nicht kontrolliert, haben uns die Anwohner geprügelt. Haben wir kontrolliert, haben uns die Autofahrer geprügelt.“ Die Vorschriften wurden gelockert. Lastwagen dürften nach wie vor nicht durch, erklärt Weberstetter. Linienverkehr, Autos und landwirtschaftlicher Verkehr aber sind inzwischen auch am Oberbernbacher Weg erlaubt.

Die Entscheidung wurde in der Aktienmühle Aichach erleichtert aufgenommen. Denn jetzt ist Erntezeit. Der Anlieferverkehr rollt. Er hat ohnehin mit den Umleitungen zu kämpfen. Adolf Fronhofer bezeichnet die Baustelle auf Nachfrage als „deutliche Erschwerung“ im täglichen Betrieb. Anlieferer aus dem Schrobenhausener Raum würden über Radersdorf auf die B300 geleitet. Dort aber stellten sie fest, dass sie auf der Bundesstraße nicht unterwegs sein dürfen. Fronhofer: „Dann kommen sie in Kühbach raus und fahren über Schleichwege zu uns, auf denen sie eigentlich auch nicht fahren dürfen.“ Er sei froh, dass auf dem Oberbernbacher Weg mittlerweile landwirtschaftlicher Verkehr erlaubt sei, sagt Fronhofer. „Aber Schwerlastverkehr darf dort auch nicht drüber.“ Aus der anderen Richtung her täten sich die Anlieferer ebenso schwer. Wer bisher über die Franz-Beck- und die Bahnhofstraße zur Aktienmühle gefahren sei, kehre jetzt an der Baywa um. Sein Navi lotse ihn dann über die Martinstraße und den Jakobiweg.

Dass die Sperre in die Erntezeit fällt, findet Fronhofer „nicht so schön“. Aber irgendwann müsse der Bahnübergang nun mal gebaut werden, das sehe auch er ein. Ob und wie viele Anlieferungen der Aktienmühle wegen der Baustelle entgehen, sei noch nicht abzusehen. Trotz allem rechnet Fronhofer mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu früher, wenn die Bahnunterführung befahrbar ist.

Auch Lukas Reitberger vom Agrarhandel Reitberger an der Donauwörther Straße sehnt das Ende der Bauarbeiten herbei. Bis zu 30 fehlgeleitete Lastwagen drehten täglich auf dem Hof des Unternehmens um, weil die Fahrer erst zu spät merkten, dass sie nicht weiterfahren dürften. „Danach werden wir den Asphalt im Hof austauschen müssen“, vermutet Reitberger. Viele Lastwagen müssten eigentlich zum Ziegelhersteller Schlagmann nach Oberbernbach.

Die Baustelle beeinträchtige sein Unternehmen sehr, sagt Lukas Reitberger. „Aber es ist schon eine gute Sache, wenn das mal gemacht ist.“ Bereits bevor die Bauarbeiten begannen, hätten regelmäßig Lastwagenfahrer im Hof des Agrarhandels umgedreht, wenn sich an der Bahnschranke mal wieder der Verkehr staute. Sie seien von der Bahnhofstraße in die Donauwörther Straße gefahren und hätten umgedreht, um sich hinten an der Schlange anzustellen. Alle paar Wochen sei es dabei zu Unfällen gekommen.

Der Gedanke an Unfälle macht auch Christoph Eichstaedt Sorgen. Immer wieder sieht er Fußgänger, die trotz sich senkender Schranken und roter Ampel über den Bahnübergang huschen. Dieser sei weiterhin eine Gefahrenstelle für Fußgänger. Er appelliert an sie, die Umleitung zu nutzen.