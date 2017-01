2017-01-01 21:11:00.0

Aichach/Altomünster Explosion im Briefkasten und Überfallalarm

Die Polizei in Aichach spricht von einer ruhigen Silvesternacht. Vorfälle im Nachbarlandkreis Dachau aber rufen die Polizei auf den Plan.

Aichach/Altomünster/Dachau Die Silvesternacht verlief für die Polizei in Aichach ruhig. Wie ein Beamter auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, gab es in der Nacht auf Sonntag keine größeren Einsätze, die speziell mit der Silvesternacht zusammenhingen. Auch die Polizei Friedberg meldet keine größeren Vorfälle aus dem Landkreissüden. Im Friedberger Stadtteil Stätzling brannte eine Garage. Die Feuerwehr musste löschen.

Die Polizei Dachau bezeichnet den Jahreswechsel ebenfalls als verhältnismäßig ruhig. Dennoch gab es mehrere Einsätze. So schreckte ein gewaltiger Knall am Silvesterabend Anwohner der Kirchenstraße in Altomünster auf. Gegen 20 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter dort eine ganze Briefkastenanlage. Wie die Polizei mitteilte, warfen sie einen Silvesterkracher in einen Kasten der relativ großen Anlage. Die Sprengkraft war so groß, dass eine Briefkastentüre regelrecht in die gegenüberliegende Hecke „geschossen“ wurde. Die gesamte Briefkastenanlage wurde durch die Explosion zerstört. Zudem wurde das Mauerwerk des Wohnhauses beschädigt.

ANZEIGE

Aufgrund der Schäden geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich um einen illegal eingeführten oder selbst gebastelten Silvesterkracher gehandelt hat. Die Beamten nehmen aufgrund der Tatzeit am Abend an, dass der oder die Täter beobachtet wurden. Sie bitten daher Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/561-0 zu melden.

Kurzfristig für Aufregung sorgte außerdem um 20.51 Uhr ein Überfallalarm auf ein Einfamilienhaus in Schwabhausen, in dem gerade eine Silvesterparty stattfand. Schnell stellte sich aber heraus, dass das Kind eines Bekannten den Alarm ausgelöst hatte, indem es während des Spielens aus Versehen den Alarmknopf gedrückt hatte. Darüber hinaus meldete die Polizei Dachau lediglich noch mehrere kleinere Zwischenfälle. (nsi)