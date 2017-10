2017-10-29 16:59:00.0

Polizeireport Friedberg Fahrer betrunken, Beifahrerin nüchtern

1,2 Promille Alkohol im Blut hatte ein Autofahrer, der am Samstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Fahrzeug in der Engelschalkstraße in Friedberg kontrolliert wurde.

Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizei. Foto: dpa (Symbolbild)