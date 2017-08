2017-08-09 19:05:00.0

Polizeireport Fahrer flüchtet nach Unfall an Tankstelle

Unfallzeugen helfen bei der Überführung des Täters. Den anderen Fluchtfahrer sucht die Polizei noch.

Zwei Autofahrer haben am Dienstag im Aichacher Stadtgebiet nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Der erste Vorfall am Parkplatz vor dem Gasthof Specht auf dem Aichacher Stadtplatz ereignete sich zwischen 13 Uhr und 19 Uhr. Laut Polizei fuhr ein unbekannter Autofahrer einen grauen Golf an und beschädigte das Heck des Fahrzeugs. Danach flüchtete der Täter.

An einer Tankstelle in der Schrobenhausener Straße in Aichach hat ein Autofahrer um 20.30 Uhr eine ähnliche Tat begangen. Nachdem der Fahrer getankt hatte, setzte er nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug zurück und stieß dabei mit dem Auto eines anderen Kunden zusammen. Danach fuhr er davon, obwohl er den Zusammenstoß bemerkt haben musste. Kunden der Tankstelle beobachteten das Geschehen, notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Beamten ermittelten den Fahrer über den Fahrzeughalter. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In beiden Fällen beläuft sich der Sachschaden an den beiden Unfallautos auf etwa 1000 Euro. Im Fall des noch unbekannten Autofahrers auf dem Aichacher Stadtplatz bittet die Polizeiinspektion Aichach um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (pik)