2017-12-26 16:01:00.0

Polizei Fahrgast würgt Taxifahrer

Die Nacht zu Heiligabend verläuft nicht friedlich für einen Taxifahrer in Friedberg. Er schreitet ein, weil sich eine Frau in seinem Wagen übergibt

Alles andere als friedlich verlief Weihnachten für einen Taxifahrer in Friedberg: Ein Fahrgast würgte ihn. Was war passiert? In der Nacht auf Heiligabend gegen 3 Uhr kam es in Friedberg-Ost zu einem Streit zwischen dem Fahrer und Fahrgästen, meldet die Polizei Friedberg. Der Taxifahrer wollte einen seiner drei Fahrgäste aussteigen lassen. Eine mitfahrende Frau musste sich übergeben, woraufhin der Taxifahrer die Fahrt für alle als beendet erklärte. Ein anderer Fahrgast, der offenbar weiter nach Dasing wollte, fand das nicht lustig und packte den Taxifahrer am Hals. Dieser erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. (AN)