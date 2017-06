2017-06-30 20:49:00.0

Polizei Fahrradfahrer stößt in Stumpfenbach mit Dreijährigen zusammen

13-Jähriger kollidiert in dem Altomünsterer Ortsteil mit einem spielenden Kind. Ein Rettungshubschrauber bringt den Buben in die Kinderklinik Augsburg.

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist mit einem Dreijährigen zusammengestoßen. Dieser spielte in einer Seitenstraße von Stumpfenbach, einem Ortsteil von Altomünster (Landkreis Dachau). Laut Polizei war der kleine Junge am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seinen Eltern dort. Zur Abklärung der Unfallfolgen wurde der Dreijährige mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Augsburg geflogen. (jasa)