2016-12-26 11:47:00.0

Schicksal Familie aus Straß erlebt 1000 Tage zwischen Verzweiflung und neuem Mut

Ein schlimmer Unfall veränderte im April 2014 das Leben der Familie Gaudermann. Die damals 20 Monate alte Tochter ist seitdem gelähmt. Doch es gibt Lichtblicke Von Barbara Würmseher

Knapp 1000 Tage ist es her, dass das Leben der Familie Gaudermann aus Straß völlig aus den Fugen geraten ist. Knapp 1000 Tage liegen zwischen dem 23. April 2014 und dem 17. Dezember 2016. Tage, in denen die Gaudermanns lernen mussten, mit einem schweren Schicksal klarzukommen, das ihnen aus heiterem Himmel auferlegt wurde. 1000 Tage zwischen Angst, Hoffnung, Tränen, Lachen, Erschöpfung, Verzweiflung und neuem Mut.

Am 23. April 2014 saß ihre damals 20 Monate alte Tochter Emily im Auto der Tante, als zwischen Burgheim (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) und Gempfing (Stadt Rain) ein Reifen platzte, der Wagen gegen einen Baum prallte und Feuer fing. Seitdem ist Emily gelähmt. Sie ist vom Hals abwärts nahezu bewegungsunfähig, muss künstlich beatmet, teilweise über eine Sonde ernährt werden und ist rund um die Uhr bei allen Dingen des täglichen Lebens auf die Hilfe anderer angewiesen. Aus einem fröhlichen Kleinkind, das gerade begonnen hatte, seine Welt neugierig auf staksenden Beinchen zu erkunden, war von einer Sekunde zur anderen ein lebenslanger Pflegefall geworden.

Elf Monate lang wurde Emily stationär in einer Spezialklinik im Chiemgau behandelt. Erst dann durfte sie nach Hause zurückkehren. In eine Wohnung voller Barrieren – und in eine Welt, in der sie einerseits große Hilfsbereitschaft erfahren hat, in der aber Behinderte andererseits auch auf Ablehnung stoßen.

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt das Sprichwort. Aber tut sie das wirklich? Sind knapp 1000 Tage Zeit genug, seelische Wunden zu heilen, wo doch die körperlichen nicht heilbar sind? Emilys Mutter Bianca Gaudermann (39) überlegt. „Das ist von der Situation abhängig“, schränkt sie ein. „Wenn es meiner Tochter schlecht geht, dann geht’s mir auch nicht gut.“ Diese Tage gibt es – ohne Frage. Aber die Vierjährige ist eine Frohnatur und eine Kämpferin. Nicht ohne Grund ist sie als „Sonnenschein Emily“ seit ihrem Unfall auf Facebook eine kleine Berühmtheit geworden. „Mit ihrer Fröhlichkeit wickelt sie uns alle um den Finger“, schwärmt Thomas Gaudermann (38) von seiner Tochter.

An diesem Freitag im Dezember aber ist Emily ein bisschen zickig. „Nein“ ist momentan ihr Lieblingswort und mit heftigem Kopfschütteln lehnt sie so manches ab, was sie nicht will. Nein – ein Lächeln ist gerade überhaupt nicht drin. Auch Fragen mag sie nicht beantworten und überhaupt will sie lieber mit ihrer Mama allein sein und in Ruhe gelassen werden. Oft aber ist ein „Nein“ in ihrer Situation keine Lösung. Immer dann nämlich, wenn es um lebenswichtige Dinge geht. Emilys Atemwege sind oft verschleimt, weil sie nur schlecht abhusten kann. Dann muss der Beatmungsschlauch kurz abgenommen werden und der Schleim durch die Trachealkanüle abgesaugt werden. Anfangs hat Emily darauf mit Panik reagiert. Inzwischen geht sie gut damit um und macht ihre Späße. „Jetzt ist der Frosch wieder hochgehüpft“, ist eine der Umschreibungen, die sie mit Mama Bianca für das Absaugen hat.

Der tägliche Aufwand zur Pflege der Vierjährigen ist enorm. Ohne Fachkräfte wäre er für die Gaudermanns gar nicht zu stemmen. Zwei Pflegerinnen sind im Wechsel rund um die Uhr da und helfen den Eltern beim Einlauf, beim Kathedern, beim Inhalieren, bei den Medikamenten, von denen Emily eine Vielzahl einnehmen muss, beim Anziehen, Waschen und Füttern. Sie helfen mit, das inzwischen 1,10 Meter große und 18 Kilo schwere Mädchen in den Spezialbuggy zu heben. Selbst nachts muss der Schlaf des Kindes überwacht werden, sollte es mit der Atmung Probleme geben. Auch beim Malen und Spielen assistieren sie gegebenenfalls den Eltern, führen der Vierjährigen die Hand beim Plätzchenbacken, Einkleben ins Stickeralbum, beim Kartoffelschälen. „Das alles dauert halt“, sagt Mama Bianca.

„Ein Mordsaufwand ist die Fahrerei zu Ärzten und Therapeuten“, schildert Thomas Gaudermann. Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Reittherapie stehen regelmäßig auf dem Tagesplan. Wären da nicht auch die Großeltern zur Stelle oder Emilys Tante und Onkel, dann gäbe es sehr oft wirkliche Engpässe. Denn Bianca und Thomas Gaudermann sind beide wieder berufstätig und haben sich wenigstens in diesem Bereich ein Stück weit Normalität zurückerobert. Verzicht gibt es in anderen Dingen reichlich. „Wir hatten seit dem Unfall keinen Urlaub mehr, keine wirkliche Freizeit und kaum Zeit für unsere Partnerschaft“, stellen die Gaudermanns fest.

Das alles nehmen sie in Kauf, wenn es nur Emily gut geht. Entschädigt werden sie durch kleine Erfolge, die für sie so unendlich kostbar sind. „Alles hat sich sehr positiv entwickelt“, sagt Mama Bianca. „In der Klinik war Emily lange nicht so stabil.“ Das Mädchen spricht inzwischen recht deutlich und singt gerne. Es kann den Kopf in alle Richtungen drehen, hat dank der Reittherapie eine gut entwickelte Rückenmuskulatur. Wenn Papa Thomas Emily auffordert: „Gib mir Fünf“, dann hebt Emily ihren linken Arm ein beachtliches Stück in die Höhe – das ist weit mehr, als anfangs zu hoffen war.

Seit Herbst besucht Emily zweimal in der Woche den Kindergarten in Gempfing. Dort ist sie ganz selbstverständlich integriert und die Freundschaft der Gleichaltrigen tut ihr unheimlich gut. „Sie malen mit ihr, stehen bei ihr und nehmen sie auf“, freuen sich die Eltern. Gempfing wird bald auch ihr neuer Wohnort sein. Dort bauen sie gerade ein behindertengerechtes Haus für Emily, das sie wohl im Herbst 2017 beziehen können. Das Erdgeschoss ist komplett barrierefrei und Rollläden, Schiebetüren und Lichtschalter werden per Sprachcomputer eines Tages auch von Emily zu bedienen sein.

An jenem 23. April 2014 haben die Gaudermanns ein Schicksal aufgezwungen bekommen, das niemand mit ihnen tauschen möchte. Aber sie stellen sich ihrem neuen Leben – einfach deshalb, weil sie gar keine Alternative haben. „Es ist anders gekommen, als geplant“, sagt Thomas Gaudermann, „aber so wie Emily ist, ist sie unser Kind.“ Und Bianca Gaudermann lebt vor allem in der Hoffnung darauf, dass vieles noch besser wird. Ihr größter Wunsch, der weit mehr ist als ein Weihnachtswunsch: „Dass Emily eines Tages wieder selbstständig atmen kann...“