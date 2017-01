2017-01-16 07:06:00.0

Prozess in Aichach Familienstreit: Landwirt wird gewalttätig

Richter Walter Hell verurteilt einen 55-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung. Was das mit dem Milchpreis zu tun hat. Von Gönül Frey

Drückende Schulden und Existenzsorgen führten im vergangenen Juli auf einem Bauernhof im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Familie. Nun musste sich ein 55-jähriger Landwirt vor dem Amtsgericht Aichach verantworten, weil er gegen Tochter und Schwiegermutter handgreiflich wurde und den Sohn sogar mit einer Schaufel gegen den Kopf geschlagen hatte. Richter Walter Hell verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr Haft auf Bewährung und 1500 Euro Geldauflage.

Im Prozess schilderte der Landwirt die Hintergründe der Konflikte. Vor einigen Jahren hatte er groß in den landwirtschaftlichen Betrieb investiert, um diesen zukunftsfähig zu gestalten. Eine Million Euro Schulden hatte er dafür aufgenommen. Seinen Schilderungen nach hatte ihn dann vor allem der Verfall der Milchpreise in Bedrängnis gebracht, die Bank machte Druck und er fürchtete den Hof zu verlieren. Vor allem seinem Sohn, der selbst im elterlichen Betrieb gelernt hatte, warf er vor, nicht sparsam genug zu wirtschaften. Es kam immer häufiger zu Streitigkeiten, die im Juli ihren Höhepunkt erreichten.

Die Anklage umfasste drei Vorfälle: Am 8. Juli hatte der Landwirt seinen Sohn bei einer Auseinandersetzung die flache Seite der Schaufel auf den Kopf geschlagen. Der Angeklagte bestritt dies zwar. Doch die Freundin des Sohnes hatte den Vorfall beobachtet und bezeugte ihn vor Gericht.

Am 18. Juli wurde der Landwirt handgreiflich gegen seine Schwiegermutter. Er habe sie gepackt und aus dem Zimmer gezerrt, wobei die alte Frau stürzte. Danach zerrte er sie in den Hausgang, wo sie noch einmal stürzte und schleppte sie in ihr Zimmer, so lautete die Anklage. Zu diesem Zeitpunkt verständigten die Kinder des Angeklagten erstmals die Polizei, die ein Kontaktverbot verhängte.

Darüber kam es dann am nächsten Morgen zu einer Auseinandersetzung des Mannes mit seiner Tochter. Bei dieser schlug er die junge Frau mit der Faust ins Gesicht. Als die Angehörigen nun die Polizei verständigten, nahm diese den Landwirt mit. Er wurde für 40 Tage in der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses untergebracht. Ein Gutachten aus dieser Zeit attestiert ihm eine „emotional instabile Persönlichkeit vom impulsiven Typ“.

Richter Walter Hell folgte der Forderung von Staatsanwalt Julian Küffer. Er sah die Vorwürfe durch die Aussagen der Zeugen als bestätigt und verurteilte den Landwirt wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat die Möglichkeit dagegen in Berufung zu gehen.