2018-02-05 05:00:00.0

Showabend der Paartalia Fasching: Hexen und Geister machen Aichach unsicher

Beim dritten Showabend der Paartalia Aichach in der TSV-Halle bringen die Narren aus Lauingen den schwäbisch-alemannischen Fasching nach Altbayern. Von Erich Echter

Himmlische Träume, flotte Engel und farbenfrohe Kostüme, Erscheinungen aus der Hexen- und Geisterwelt sowie jede Menge Gaudi gab es beim dritten Gardetreffen der Paartalia in der Aichacher Narrenhochburg der TSV-Halle. Die Narren der Laudonia aus Lauingen brachten den schwäbisch-alemannischen Fasching ins altbayerische Aichach und boten ein technisch wie akrobatisch ausgefeiltes Programm. Den weitesten Weg nach Aichach hatten die Narren aus der Partnerstadt Schifferstadt in Rheinland-Pfalz, für die es einen kleinen Empfang vor dem Gardetreffen gab.

Dabei erinnerte Klaus Laske an die Gründung der Paartalia vor 45 Jahren. „Das Kind ist groß geworden und man kann stolz sein“, sagte Laske. Erinnert wurde an den ersten Auftritt der Paartalia in Schifferstadt vor 30 Jahren. Wilfried Külbs, ehemaliger Präsident und Urgestein der Schifferstadter Schlotte, freute sich, dass beide Faschingsvereine den Generationenwechsel gut überstanden haben.

Eine Überraschung für den Schifferstadter Wilfried Külbs hatte die Präsidentin der Paartalia parat. „In Schifferstadt habt ihr den Saumagenorden, wir in Aichach haben einen ,Saubrettlorden‘“, sagte sie und hängte Külbs ein Brotzeitbrettl, präpariert mit Schwarzgeräuchertem, um den Hals.

„Es wird ein kurzweiliger Abend“, versprach der Zeremonienmeister der Paartalia, Matthias Bodensteiner, zu Beginn. Bis Mitternacht herrschte viel Stimmung und gute Laune. Bevor die Gastgarden die voll besetzte TSV-Halle stürmten, zeigte die Paartalia Aichach ihr Jubiläumsprogramm. Den Reigen der Gäste eröffnete die REB Reichertshofen mit ihrem Prinzenpaar Martin und Julia. Das diesjährige Programm der REB lautet „Celebration“. Die REB feiert heuer ebenfalls ein Jubiläum. Vor 50 Jahren wurde sie ins Leben gerufen und ist Patenverein der Aichacher Narren. Am Freitag kamen die Reichertshofener mit 25 Aktiven und Elferrat zum Gardetreffen.

Die Schifferstadter Narren hatten zwei Showeinlagen parat. So zeigten die Tänzerinnen von Fantasia – Elemente der Welt ihren Showtanz. Und die gewichtige Männer-Showtanz-Truppe hatte bald die Lacher auf ihrer Seite. Eine Augenweide war der Auftritt der Garde aus Mering vom Faschingskomitee Lach Moro. Achtmal wechselten die 14 Gardemädchen ihre Kostüme und begeisterten mit ihrer bunten Show das Publikum. Krönender Abschluss war der Auftritt der Faschingsgesellschaft Laudonia aus Lauingen. Die schwäbisch-alemannischen Narren mit ihrer großen Garde zeigten tänzerische Leistung umrahmt von spektakulären Hebefiguren. 60 aktive Tänzerinnen und Tänzer präsentierten eine gelungene Show aus Tanz und Akrobatik, was vom Aichacher Publikum mit viel Applaus quittiert wurde.