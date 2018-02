2018-02-04 17:55:00.0

Nachtumzug in Scheuring Faschingswagen überrollt Schmiechener

Beim Scheuringer Nachtumzug hat sich ein Unfall ereignet. Auch ein 18-jähriger Autofahrer aus Dasing hat sich am Samstagmorgen schwer verletzt.

Die Polizei hatte am Wochenende in der Region viel zu tun. Zwischen Harthausen und Dasing hat sich ein 18-Jähriger am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto überschlagen und schwer verletzt. Ein heftiger Unfall ereignete sich auch beim Nachtumzug in Scheuring im Landkreis Landsberg: Dort wurde ein Schmiechener am Samstagabend von einem Umzugswagen überrollt. Der 34-jährige Ordner kam schwer verletzt ins Krankenhaus. In beiden Fällen war Alkohol im Spiel.

Auto überschlägt sich Der 18-jährige Dasinger kam nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr zwischen Harthausen und Dasing auf Höhe Brunnenmühle von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Golf. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Augsburg gebracht. Ersthelfern gegenüber hatte er zuvor angegeben, dass noch ein Beifahrer mit im Auto gewesen sei. Die Feuerwehren Dasing und Harthausen starteten eine größere Suche, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte. Die Suchaktion nach dem vermeintlichen Beifahrer mit 30 Einsatzkräften verlief allerdings ergebnislos – zumal den Spuren nach kein Beifahrer mit im Fahrzeug gewesen sein konnte, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Die Beamten mutmaßen deshalb, dass sich der Fahrer das nur eingebildet habe, da er alkoholisiert gewesen sei. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme beim 18-Jährigen durchgeführt.

Unfall Faschingsumzug Eine „nicht unerhebliche Alkoholisierung“ wurde auch beim Verletzten aus Schmiechen festgestellt, so die Polizei. Der 34-jährige Ordner rutschte beim Nachtumzug, an dem auch mehrere Gruppen und Wagen aus dem Wittelsbacher Land teilnahmen, von der Deichsel des Umzugswagens des Bauwagens Reifersbrunn (Mering) ab, als dieser gerade anfuhr. Er wurde von den Zwillingsreifen des Anhängers, der als Western-Saloon gestaltet war, überrollt und schwer verletzt. Beim Scheuringer Faschingsteam reagiert man betroffen: „Wir wünschen eine baldige Genesung“, sagt Diana Berghofer, die gleichzeitig auch betont: „Wir als Veranstalter haben uns an alle Regeln gehalten.“

Alkoholfahrt Alkoholisiert war auch ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs, den die Polizei nach dem Umzug in Scheuring gegen 23.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle im benachbarten Prittriching erwischte. Die Beamten ermittelten einen Wert von fast einem Promille bei ihm. (uj/lt/wimd)