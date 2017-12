2017-12-07 05:42:00.0

Bauausschuss Fast 130 Wohnungen für Aichach

Die Industriebrache zwischen dem St.-Helena-Weg und der Sudetenstraße soll sich zu einem Wohnquartier wandeln. Dabei entsteht auch eine neue Verbindung zur Franz-Beck-Straße. Von Claudia Bammer

Wohnraum für hunderte Menschen soll in den nächsten Jahren in Aichach geschaffen werden. Mit dem „Wohnpark Sudetenstraße“ entsteht ein völlig neues Wohnquartier dort, wo jetzt noch zwischen Sudetenstraße und St.-Helena-Weg die ehemaligen Meisinger-Hallen stehen. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde jetzt das Plankonzept für den Bebauungsplan vorgestellt. Geplant sind vier viergeschossige Gebäude mit insgesamt fast 130 Wohnungen.

Aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans hatte der Stadtrat im Januar wie berichtet zwei Grundstücke, die direkt an das Ärztehaus an der Sudetenstraße angrenzen, herausgenommen. Ein Teil der städtischen Fläche an der Westseite des Geländes – dort verläuft der verrohrte Griesbach – wurde dafür mit aufgenommen.

ANZEIGE

Wie Helmut Baumann erläuterte, sind vier viergeschossige Gebäude geplant, die vierte Etage ist jeweils ein zurückgesetztes Staffelgeschoss. Das nördlichste Haus – der Sudetenstraße am nächsten – ist für eine gemischte Nutzung vorgesehen. Dort sollen drei Ladeneinheiten, ein Bistro, ein Hotel und 16 Wohnungen entstehen. Die drei übrigen Gebäude sind ausschließlich für Wohnungen gedacht, das mittlere von ihnen mit 36 Wohneinheiten, die beiden anderen mit jeweils 38 Wohnungen. Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach) fragte angesichts der Dimensionen der Gebäude: „Ist es erforderlich, dort so ein Ghetto zu bauen?“ Baumann sagte dazu, der Bedarf an Wohnraum sei vorhanden. An der Stelle sei das Vorhaben durchaus städtebaulich vertretbar.

An der Westseite des Wohnparks Sudetenstraße soll das Griesbacherl, das bislang in Rohren unterirdisch fließt, zumindest zum Teil geöffnet werden, und zwar zwischen dem St.-Helena-Weg und der Straße, die später die Sudetenstraße und die Franz-Beck-Straße verbinden wird.

An der Sudetenstraße ist ein Parkplatz mit 71 Stellplätzen vorgesehen, der auch dem benachbarten Ärztehaus zur Verfügung steht. Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach) wollte wissen, ob die Stellplätze denn ausreichen. Helmut Baumann erklärte dazu, das könne man in diesem Stadium der Planung nicht prüfen. Es seien aber unter allen vier Gebäuden Tiefgaragen vorgesehen und weitere oberirdische Stellplätze an den beiden Straßen auf dem Gelände. Elf Stellplätze sollen an der zweiten Straße, die die Sudetenstraße mit dem St.-Helena-Weg verbinden wird, auf öffentlichem Grund entstehen. Diesen Punkt sprach Georg Robert Jung (Freie Wählergemeinschaft) an. Geregelt werde das in einem städtebaulichen Vertrag, sagte Helmut Baumann dazu.

Dieser städtebauliche Vertrag für das Projekt soll im Januar Thema im Stadtrat sein. Der Bauausschuss nahm den vorgestellten Bebauungsplanentwurf nun erst einmal zur Kenntnis. Der Bebauungsplan soll, wenn der Stadtrat den Billigungsbeschluss gefasst hat, im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden.