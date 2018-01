2018-01-16 07:08:00.0

Gesundheit Fast 14000 Menschen im Kreis ließen sich bereits typisieren

148 Stammzellenspender gibt es im Wittelsbacher Land über die Knochenmarkspenderdatei. Was als nächstes geplant ist.

Die Typisierten und Stammzellenspender im Wittelsbacher Land werden immer mehr. Mittlerweile stammen 13947 Typisierte und 148 Stammzellspender über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aus dem Landkreis. Rund 1000 Typisierte und 20 Stammzellspender sind 2017 dazugekommen. Das bedeutet, jeden Monat schenkt mehr als ein Aichach-Friedberger einem betroffenen Patienten die Chance auf ein neues Leben.

Mit dazu beigetragen hat der gemeinschaftliche Aufruf von Aichacher Firmen, darunter Mayer & Söhne, Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Zenker Backformen, Züblin Timber, Julius Zorn sowie Stadt Aichach und Amtsgericht. 124 weitere hilfsbereite Mitarbeiter dieser Unternehmen und Behörden ließen sich typisieren.

ANZEIGE

„Eine große Herausforderung ist jeweils die Finanzierung dieser Aktionen“, berichtet Brigitte Lehenberger, die DKMS-Koordinatorin für das Wittelsbacher Land. Bei 124 Registrierungen zu je 35 Euro fallen bei der DKMS Unkosten in Höhe von 4340 Euro an. Hier ist sie auf Spenden angewiesen. Diesen Betrag übernahmen die beteiligten Firmen und die Bürgerstiftung. Brigitte Lehenberger bedankt sich als ehrenamtliche Initiatorin im Namen der DKMS für diese lebensrettende Unterstützung,

Bei derzeit 13947 Typisierten ist der nächste 1000er in Reichweite. Die Hilfe geht weiter bei dem Strumpfhersteller Julius Zorn selbst. Bei 600 Beschäftigten hatten nicht alle Interessierten die Möglichkeit, sich beim gemeinsamen Termin im Herbst über die DKMS typisieren zu lassen. Deshalb bietet Julius Zorn weiteren interessierten Mitarbeitern nochmals die Gelegenheit im Betrieb zur Aufnahme bei der DKMS an. Die Kosten von jeweils 35 Euro pro Typisierung werden übernommen.

Außerdem laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen Aufrufe an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Aichach und in Friedberg, der Beruflichen Oberschule in Friedberg sowie beim Dorffest in Klingen. (AN)

Kontakt Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und sich als potenzieller Lebensspender bei der DKMS aufnehmen lassen möchte, findet den Link zum Anfordern des Wangenabstrich-Sets und viele Informationen unter www.dkms.de. Vor Ort hilft auch Brigitte Lehenberger, Telefon 08276/1567.