2018-01-04 13:05:00.0

Gottesdienst Feierlicher Jahresabschluss in der Rehlinger Kirche

Pater erinnert an 21 Taufen, fünf Hochzeiten und an 16 Kirchenaustritte. Am Samstag wird Bruderschaftsfest gefeiert. Von Josef Abt

Mit einer feierlichen Andacht verabschiedete die Pfarrei Rehling das kirchliche Jahr 2017. Pater Thomas sagte: „Nun treten wir ein in das neue Jahr 2018 mit seinen 365 Tagen, die wir als großes Geschenk Gottes annehmen sollen.“

Seit elf Jahren ist der aus Indien stammende Pater der Pfarrer von Rehling. Zum Jahreswechsel erinnert er sich immer gerne an die vielen kirchlichen Aktionen. Für die tatkräftige Unterstützung durch die Pfarreimitglieder dankte der Geistliche mit einem herzlichen Vergelt’s Gott.

Thomas sprach unter anderem die Mitarbeiter der Pfarrei, die politische Gemeinde und die vielen Ortsvereine an, die eine wichtige Bereicherung auch für die Pfarrei darstellen. „Nur gemeinsam schaffen wir es, eine gute Gemeinschaft zu sein“, so der Geistliche. Er hoffe, dass sich auch im neuen Jahr wieder alle kreativ für eine lebendige Pfarrei einbringen können.

Er gab auch einen Überblick über die wichtigsten Zahlen aus der Pfarrei. So empfingen im vergangenen Jahr 21 Kinder das Sakrament der Taufe. 26 Kinder feierten ihre Erstkommunion, fünf Paare traten an den Traualtar. 15 Pfarreimitglieder starben, 16 traten aus der Kirche aus. Am Ende folgte nach dem Tedeum gemeinsam das Lied „Großer Gott, wir loben dich“.

Am Dreikönigstag, am Samstag, 6. Januar, feiert die Rehlinger Kirche ihr Fest der „Corporis-Christi-Bruderschaft“, also die Bruderschaft des allerheiligsten Altarsakramentes. Sie war bereits im Jahr 1804 vom damaligen Pfarrer Johann Georg Mieling erwähnt worden. Sie dürfte nach den Recherchen bereits um 1700 herum in der Pfarrkirche Rehling errichtet worden sein. Damals waren 311 Bruderschaftsmitglieder eingeschrieben – bei einer Bevölkerung von nur etwa 600 Seelen, wie in einem Büchlein des früheren Pfarrers Reinhold Schwarz zu lesen ist.

In die Bruderschaft kann jedes Pfarrmitglied aufgenommen werden. Der Jahresbeitrag beträgt seit Jahren lediglich 50 Cent. Die Beiträge können am Festtag nach dem Gottesdienst bis 12 Uhr und anschließend von 13 bis 15 Uhr im Pfarrhaus einbezahlt werden (Eingang Mehrzweckraum). Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr, der Kirchenchor umrahmt ihn musikalisch.