JVA Aichach Festabend für die Vollzugsfamilie im Arnhofer Stadl

Beim Vergleichsschießen der Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Aichach schlagen sich Tanja Trager, Heidi Stöckl, Manuel Zehndbauer und Elke Höchtl gut. Von Johann Eibl

Ein Mal im Jahr treffen sie sich, die Frauen und Männer, die Tag für Tag in spezieller Weise für unsere Sicherheit sorgen. Die bayerischen Justizvollzugsbediensteten kamen diesmal nach Aichach, um das 53. Vergleichsschießen seit dem Jahr 1965 durchzuführen. Der sportliche Teil fand auf der Standortschießanlage der Bundeswehr in Schwabstadl/Lechfeld statt. Im Arnhofer Stadl in der Nähe von Inchenhofen ging am Samstag der Festabend mit Siegerehrung über die Bühne.

Dabei wurde auch Winfried Bausback erwartet, der bayerische Staatsminister der Justiz. Doch der oberste Dienstherr der Mitarbeiter in den Gefängnissen ließ sich entschuldigen. Seine Begründung: Er nahm stattdessen in Speyer am Staatsakt für den gestorbenen Helmut Kohl teil. So konnte man lediglich sein Grußwort als Schirmherr in der Festschrift lesen, in dem er darauf hinwies, dass er dieses Schießen nicht allein als Wettkampf sah, sondern auch als ein Ereignis, das die Kameradschaft fördern und damit dem Zusammenhalt der „Vollzugsfamilie“ dienen solle.

Konrad Meier, der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach, begrüßte rund 260 Gäste und sagte mit Blick auf die Stadt Aichach und den Landkreis Aichach-Friedberg: „Das Verhältnis könnte aus meiner Sicht nicht besser sein.“ Am Tisch der Ehrengäste saßen unter anderem Polizeichef Erich Weberstetter, Michael Appel von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Walter Hell, der Chef des Aichacher Amtsgerichts, und Simone Strohmayr, für die SPD im Bayerischen Landtag.

Frank Arloth sprach das erste Grußwort. Der Ministerialdirektor sagte, heute sollte man feiern, aber nicht so wie es die Berliner Kollegen machten. Dort kam es dieser Tage zu diversen Vorfällen. Bayern habe auf dem Gebiet einen ausgezeichneten Ruf, versicherte der Redner. Dann blickte er in die Runde und stellte fest: „Dieses Ambiente sucht seinesgleichen.“

Carolina Trautner (Augsburg, CSU), gehört dem Bayerischen Landtag an und ist Vorsitzende des Anstaltbeirats der JVA Aichach. Sie sagte, in dieser schnelllebigen Zeit sollte man sich zurück besinnen auf Bräuche. Das Wort Schütze sei eng verbunden mit dem Schutzgedanken: „Nur wer sich wohl fühlt, kann auch dauerhaft gute Leistungen bringen.“ Seit über 100 Jahren sei die JVA fester Bestandteil der Stadt, erklärte der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann. Teambuilding sei in der heutigen Zeit das A und O. Landrat Klaus Metzger stellte die niedrige Zahl der Arbeitslosen (2,0 Prozent) heraus und kommentierte sein eigenes Schießergebnis in Schwabstadl als „eher bescheiden, wenn nicht schlecht“. Für das Personal im Aichacher Gefängnis bedeutete dieses zweite Vergleichsschießen nach 1998 als eine Aufgabe, die man meist zusätzlich neben der täglichen Arbeit zu erledigen hatte, so Gerhard Gänswürger, der Erste Vorsitzende der dortigen Sportgemeinschaft. Der Überschuss der Veranstaltung komme dem Verein Sternstunden – Kinder in Not zugute. Wichtig war Gänswürger zudem die Anmerkung, dass es beim Schießen zu keinerlei Unfällen gekommen sei.

Bei der Siegerehrung griff Wolfgang Biller, der Erste Schützenmeister der Sportschützen in der JVA Aichach, zum Mikrofon. Dabei kam deutlich zum Ausdruck, welche starke Rolle die Teilnehmer der Feuerschützen Kühbach bei den Gästen spielten.

Beachtliche Resultate im Kräftemessen mit anderen Schützen aus Aschaffenburg, Amberg, Bamberg, Straubing, Landsberg, Kaisheim, Niederschönenfeld oder München-Stadelheim erzielten auch die Schützinnen und Schützen aus Aichach. Tanja Trager wurde Dritte in der Einzelkonkurrenz mit der Pistole und in der Mannschaft gewann sie zusammen mit Heidi Stöckl, Manuel Zehndbauer und Elke Höchtl ebenfalls.

Der Partyservice Reidinger sorgte an diesem Abend für die Verköstigung. Auf der Bühne stand die Band „The Roses“, zu deren Klängen auch getanzt wurde.