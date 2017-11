2017-11-17 20:33:00.0

Polizei Feueralarm in Flüchtlingsunterkunft

In Mering rückte die Feuerwehr aus, weil ein Küchentuch in Brand geraten war. Ein größerer Schaden blieb aus.

Am Donnerstagmittag brannte es in der Flüchtlingsunterkunft in der Petershofstraße in Mering. Eine Herdplatte war nicht ausgeschaltet und ein Küchentuch, das versehentlich auf der Platte abgelegt worden war, fing Feuer. Durch den Qualm wurde der Brandmelder ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits gelöscht. Es entstand kein weiterer Schaden.