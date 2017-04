2017-04-11 14:58:00.0

Einsatz Feuerwehr Mering muss den Weg freischlagen

In den Lechauen bei Kissing sind 400 Quadratmeter Wald abgebrannt. Warum in Zeiten großer Trockenheit sogar ein parkendes Auto ein Feuer auslösen kann. Von Felicitas Lachmayr

Dicke Rauchschwaden hingen in den Sträuchern, als die Feuerwehr Mering am Sonntag die Böschung am Lech erreichte. Ein Fahrradfahrer hatte gemeldet, dass es auf dem Weg zwischen Auensee und Kuhsee brannte. Mit vier Einsatzwagen und Unterstützung aus Augsburg rückte die Feuerwehr Mering aus, um den 400 Quadratmeter großen Flächenbrand einzudämmen. Es war der erste Einsatz wegen eines Waldbrandes in diesem Jahr, doch die Gefahr für weitere Feuer ist hoch. „Es hat ewig nicht geregnet“, sagt Andreas Regau, Kommandant der Meringer Feuerwehr. „Sonne und Wind haben alles ausgedörrt. Da kann es schnell mal brennen, wenn man nicht aufpasst.“ Offenes Feuer, glimmende Zigarettenstummel oder auch Glas können einen Brand auslösen.

Das bestätigt Rudolf Brandl. Er ist seit 21 Jahren als Förster im Revier Eurasburg unterwegs und kennt das Problem. „Zurzeit ist die Waldbrandgefahr extrem hoch“, sagt er. Das Gras und Laub vom letzten Jahr sei bereits abgestorben und durch den mangelnden Niederschlag sehr trocken. Die neue feuchte Vegetation lasse noch auf sich warten. Deshalb sei es in dieser Jahreszeit besonders wichtig, alle Brandquellen zu vermeiden.

Eine Brandgefahr kann auch von parkenden Autos ausgehen

„Offenes Feuer und Rauchen sind, außer für Eigentümer, im Wald derzeit grundsätzlich verboten“, sagt der Förster. Neben den genannten Ursachen könne sogar ein Auto, das auf trockenem Gras parkt, eine Gefahrenquelle darstellen. „Wenn der Katalysator heiß ist und auf dem dürren Untergrund steht, kann das schon reichen, um einen Brand auszulösen“, betont Brandl. Außerdem appelliert er an die Waldbesitzer, ein offenes Feuer nicht unbeaufsichtigt zu lassen und am besten vorher die Feuerwehr darüber zu informieren. „So lassen sich Risiken oder ein möglicher Fehlalarm vermeiden.“

Generell sei die Brandgefahr in Nadelwäldern aufgrund der in den Hölzern enthaltenen Harze höher. In einem Laubwald mit neuer Vegetation sei die Gefahr im Frühling und Sommer dagegen nicht ganz so hoch. In Brandls Revier kommt es im Jahr zu ein bis zwei kleineren Bränden. Die wirtschaftlichen Schäden sind eher gering. „Aber ich habe zum Glück auch noch keinen Großflächenbrand erlebt“, sagt Brandl.

Radfahrer zeigt „vorbildliches“ Verhalten

Doch schon der Brand in den Lechauen zeigt, wie schnell sich ein Feuer in kurzer Zeit verbreiten kann. „Als wir alarmiert wurden, gingen wir von einem relativ kleinen Brand aus“, sagt Kommandant Regau. „Doch bis wir da waren, hatte sich das Ganze bereits um die doppelte Fläche ausgebreitet.“ Ein Grund dafür war, dass die Stelle nur schwer mit den großen Einsatzfahrzeugen zu erreichen war. Denn der vorgesehene Rettungsweg war mit Autos zugeparkt. „Wir konnten leider nicht durch und mussten erst mal nach einem Umweg suchen, über den wir die Stelle erreichen konnten“, sagt Regau. Das habe den Einsatz um 20 Minuten verzögert. „Zudem mussten wir ein Stück Weg freischlagen und 200 Meter Schlauch verlegen, um an den Brandherd zu gelangen“, sagt Regau. Dabei sei es hilfreich gewesen, dass der Radfahrer, der den Brand gemeldet hatte, vor Ort war. „Er hat sich vorbildlich verhalten, indem er in der Nähe des Brandes gewartet und uns über die genauen GPS-Daten direkt zum Brand gelotst hat“, betont Regau.