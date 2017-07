2017-07-23 19:50:00.0

Polizei Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz: Unfall in Pöttmes

Fahrzeug kommt beim Abbiegen ins Schleudern und kippt um. Drei Einsatzkräfte werden verletzt. Den Wiesenbrand bei Mandlach muss eine andere Wehr löschen.

Ausgerechnet auf dem Weg zu einem Brandeinsatz hatte ein Feuerwehrauto am Samstag in Pöttmes einen Unfall. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer gegen 17 Uhr von der Schrobenhausener Straße nach rechts in die Von-Gumppenberg-Straße einbiegen. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen einen Stromverteiler und kippte anschließend um. Es blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Von den sechs Einsatzkräften in dem Fahrzeug wurden laut Polizei zwei leicht verletzt. Die Feuerwehr Pöttmes korrigierte diese Zahl gestern Nachmittag auf drei. An dem Einsatzfahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro. Alarmiert worden war die Feuerwehr wegen eines Wiesenbrands nahe Mandlach bei Handzell. Den Einsatz musste eine andere Feuerwehr übernehmen. (bac)