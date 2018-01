2018-01-31 17:09:00.0

Sicherheit Feuerwehr kann jetzt besser Strahlen messen

Aichacher Einsatzkräfte bekommen neuen Messkoffer für Strahlenschutz. Jetzt kann nachgewiesen werden, ob Personen kontaminiert sind. Wofür die moderne Ausrüstung benötigt wird. Von Dominik Schwemmer

Bei einem Brand oder einem Unfall sind die Feuerwehren im Landkreis gerüstet. Sie sehen die Ursachen und wissen genau, wie sie reagieren müssen und was zu tun ist, um sich selbst zu schützen. Doch bei nicht sichtbaren Gefahren, wie zum Beispiel Strahlung, ist das nicht so leicht. Deshalb gibt es im Landkreis seit 30 Jahren einen Messkoffer für Strahlenschutz, damit die Einsatzkräfte es auch mit den unsichtbaren Gefahren aufnehmen können. Nun hat die Feuerwehr Aichach einen neuen Strahlenschutzkoffer vom Landkreis bekommen, der den alten ersetzt. Er kostet 10000 Euro.

In dem Koffer sind verschiedene Messgeräte, die schädliche Strahlung feststellen können und gegebenenfalls davor warnen. Denn eines haben alle Strahlungsarten gemeinsam: Sie sind geruchlos und mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen.

Eines der Geräte ist ein Kontaminationsnachweisgerät: Damit kann festgestellt werden, ob Personen oder Oberflächen mit Strahlung kontaminiert wurden. Es zeigt in Pulsen pro Sekunde an, wie stark die Belastung ist. Wenn zum Beispiel jemand durch radioaktive Strahlung kontaminiert wurde, kann das Gerät das erkennen. Zeigt es einen Wert von zehn bis 15 Pulsen pro Sekunde an, ist alles in Ordnung. Ist der Wert jedoch zwischen 50 und 100 Pulsen pro Sekunde, dann muss die Person zur Dekontamination. Das heißt, die Kleidung muss entsorgt werden und der Kontaminierte muss unter die Dusche.

Außerdem sind in dem neuen Strahlenschutzkoffer: ein Dosisleistungsmessgerät, mit dem bestimmt werden kann, woher die Strahlung kommt, ein Gerät, das Gama-Strahlung anzeigt, sechs Alarmdosimeter, die zum Selbstschutz der Einsatzkräfte dienen und diese vor hoher Strahlung warnen sowie mehrere Filmdosimeter, welche die Strahlungsbelastung der einzelnen Einsatzkräfte messen – sie können erst im Nachhinein ausgewertet werden und werden über einen längeren Zeitraum von den Feuerwehrlern getragen.

Die 10000 Euro hohe Investition in den neuen Messkoffer für Strahlenschutz sei längst nötig gewesen, findet Landrat Klaus Metzger. Er sagte bei der Koffer-Übergabe an die Feuerwehr: „Nach 30 Jahren wurde es Zeit für den neuen Messkoffer. Für die Sicherheit der Feuerwehrmänner und auch der Bürger war das sicherlich eine gute Anschaffung.“ Das sieht auch Kreisbrandrat Christian Happach so. Trotz der geringen Gefahrenlage im Landkreis sei es gut, gerüstet zu sein. Besonders im Hinblick auf den Güterverkehr auf der Bundesstraße B300 und der Autobahn A8, so der Kreisbrandrat. Er betont: „Die größte Gefahr geht von Gefahrguttransporten aus.“ Denn die Feuerwehr wisse nicht immer, was die Lastwagen geladen haben.

Dennoch sei ein Strahlen-Einsatz in Aichach unwahrscheinlich. Der alte Messkoffer wurde 1987 angeschafft, seitdem gab es keinen Einsatz, bei dem er benötigt wurde. Alle Verantwortlichen hoffen, dass das auch mit dem neuen Koffer so bleibt.