2017-04-29 18:11:37.0

Aichach Feuerwehr löscht zwei brennende Wohnhäuser

In Aichach ist in einem Gartenschuppen an der Deuringerstraße ein Brand ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten sind inzwischen beendet. Von Carmen Jung

Zwei Wohnhäuser wurden bei einem Brand am späten Samstagnachmittag in der Deuringestraße in Aichach in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Foto: Carmen Jung

Brand an zwei Wohnhäusern am späten Samstagnachmittag in Aichach: In einem Gartenschuppen an der Deuringer Straße ist gegen 17.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen und hat auf zwei Wohnhäuser übergegriffen. Die Feuerwehr hat die Flammen inzwischen gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Augenzeugen berichteten vor Ort, dass die Flammen fassadenhoch schlugen. Währenddessen hatten Hilfskräfte der Aichacher Feuerwehr schon die Brandbekämpfung aufgenommen. Sie versuchten, das Feuer mit einem Löschangriff von der Drehleiter aus in den Griff zu bekommen. Gegen 19 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. ANZEIGE Lauter Knall im Ort zu hören Einer, der den Beginn des Feuers unmittelbar mitbekommen hatte, war der Aichacher Feuerwehrkommandant Michael Sieber. Er selbst wohnt unweit der Brandstelle und vernahm, wie er unserer Redaktion erzählte, einen lauten Knall. Wenig später sah er, dass der Gartenschuppen hinterhalb der Doppelgarage zwischen zwei Wohnhäusern an der Deuringerstraße im Vollbrand stand. Sieber selbst konnte den Einsatz aus privaten Gründen nicht übernehmen. Das Kommando vor Ort führte Kreisbrandinspektor Christian Happach. Zur Erleichterung von Polizei und Feuerwehrkräften war bald klar, dass keine Menschen in Gefahr sind. Betroffene Bewohner hatten die Gebäude rechtzeitig verlassen können. Zur Stunde ist noch völlig unklar, welche Ursache der Brand hatte. Der entstandene Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein. Jetzt das e-Paper, die digitale Zeitung, 14 Tage kostenlos testen. Endet automatisch! Informieren Sie sich hier.