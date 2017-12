2017-12-06 17:33:00.0

Todtenweis-Sand Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet

Starker Rauch ruft die Feuerwehr auf de Plan. Tatsächlich gibt es einen Brand in der Absauganlage einer Firma

Nachdem bei einer Firma im Gewerbegebiet Lechfeldwiesen im Todtenweiser Ortsteil Sand eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Todtenweis, Aindling und Pichl-Binnenbach am Mittwoch gegen 10.45 Uhr aus. Nach dem Eintreffen der Feuerwehren stellte sich heraus, dass die starke Rauchentwicklung von einem Brand in der Absauganlage ausgegangen war. Zuvor durchgeführte Schweiß- oder Schleifarbeiten in der Firma könnten die Ursache dafür gewesen sein. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden an der Absauganlage bei etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AN)