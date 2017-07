2017-07-27 08:16:00.0

Gemeinderat Firma Pfeifer erweitert in Unterbernbach

Der Holzverarbeiter plant eine Ausweitung um zwei Hektar direkt an der Kreisstraße. Ziel ist auch eine Verkehrsentlastung. Für die Bürger ist eine Informationsveranstaltung geplant Von Gerlinde Drexler

Die Firma Pfeifer will noch einmal erweitern. Dieser Blick lenkt übers Firmengelände Richtung Unterbernbacher Ortsmitte. Archivbild

Kühbach Einen Rückstau von Lastwagen soll es auf der Kreisstraße AIC5 nach der Erweiterung des „Gewerbegebietes Unterbernbach“ nicht mehr geben. Der Kühbacher Marktgemeinderat diskutierte in seiner Sitzung am Dienstag die geplante Vergrößerung der Pfeifer Holz GmbH in Richtung Süden. Dabei war dem Gremium ein Punkt besonders wichtig.

Die neuen Pläne des Unternehmens beziehen sich auf ein rund zwei Hektar großes Grundstück, das südlich direkt an die jetzige Einfahrt zum Firmengelände grenzt. Pfeifer hat das Areal gekauft. Darauf sollen zusätzliche Lagerflächen für den An- und Abtransport von Rund- und Schnittholz entstehen. Außerdem können die ankommenden Lastwagen die Umfahrt auf dem Gelände nutzen, wodurch künftig ein Rückstau auf der Kreisstraße nicht mehr auftreten soll. Das Gelände sei von der Ortschaft abgewandt und mit die letzte Möglichkeit für die Firma, sich zu erweitern, sagte Bürgermeister Johann Lotterschmid.

Landschaftsplaner Hans Brugger betonte, dass eine Erweiterung nur in diesem Bereich möglich sei. „Nach Norden ist es nicht machbar, weil dort Überschwemmungsgebiet ist“, so der Fachmann, der dem Gremium den Vorentwurf des Bebauungsplanes vorstellte. Entlang der Kreisstraße (von Radersdorf kommend) sowie im südlich Bereich bis zum bestehenden Biotop ist eine umfangreiche Eingrünung des Geländes vorgesehen. Aufgrund der Höhenunterschiede, die zwischen dem Gelände im Süden und im Norden bestehen, werde man sich „eingraben müssen“, sagte Brugger.

Bürgermeister Lotterschmid betonte in der Sitzung, dass die Erweiterung und damit die Stärkung des Standortes im Interesse der Gemeinde liege. Positiv sah er, dass sich dadurch Verkehrskonflikte, die von wartenden Lastwagen auf der Kreisstraße herrühren, der Vergangenheit angehören werden. Das tiefer gelegene Gelände sei auch eine Lärmschutzmaßnahme, so der Bürgermeister. Das Erweiterungsgelände liegt etwa drei bis vier Meter tiefer als die Kreisstraße.

In Unterbernbach sorgen Lärm und Staub vom früheren Heggenstallergelände bis heute immer wieder für Unmut und Ärger. Auch die Erweiterungspläne der Firma scheinen nicht auf die ungeteilte Zustimmung der Unterbernbacher zu stoßen. Daraus lässt sich schließen, dass einige die Sitzung verfolgten und sich Notizen machten.

Laut einem Lärmschutzgutachten, das Andreas Kottermair vom gleichnamigen Ingenieurbüro vorstellte, wird die Erweiterung indes keinen zusätzlichen Lärm bedeuten. Der Fahrverkehr könne reglementiert werden, wenn die Werte nicht eingehalten würden, sagte der Lärmschutzfachmann. Seit rund 30 Jahren betreut seine Firma das Holz-Unternehmen. Rund 250 Schallquellen, die nach außen wirken können, sind in einem Kataster erfasst. Aktuell habe Pfeifer Elektrostapler angeschafft, um die Lärmimmissionen zu reduzieren, sagte Kottermair. Der Fachmann weiß aus Erfahrung: „Zwischen Wohnen und Gewerbe habe ich immer ein Konfliktpotenzial.“

Die Angst der Bürger, dass neue Lärmquellen dazukommen, beschäftigte auch den Gemeinderat. Manfred Felber fragte, welche Maßnahmen es gebe, damit weniger Schall an der Wohnbebauung ankomme. Der Vorschlag von Planer Hans Brugger, den Aushub für einen Wall entlang der Begrünung zu nutzen, gefiel dem Gremium. Der Erdwall habe auf den Schall eine positive Auswirkung, bestätigte Kottermair.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf zu, in den der Wall mit aufgenommen wurde. Als nächsten Schritt bekommen Behörden und Nachbargemeinden den Bebauungsplan zur Stellungnahme vorgelegt. Auch die Bürger können sich äußern.

Der Plan wird im Rathaus ausliegen. Außerdem ist für September eine Informationsveranstaltung im Pfarrstadel in Unterbernbach geplant. Dann haben die Bürger Gelegenheit, mit Vertretern von Pfeifer, dem Gemeinderat und Fachleuten zu sprechen.