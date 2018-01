2018-01-23 11:30:00.0

Jahreshauptversammlung Fischereiverein Aindling zieht Bilanz

69 Mitglieder kommen in den Gasthof Moosbräu. Verein ehrt mehrere Mitglieder für ihre langjährige Treue.

69 Mitglieder, darunter vier Jugendliche, kamen zur Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Aindling im Aindlinger Gasthof Moosbräu. Schriftführer Erich Schneider informierte über das abgelaufene Vereinsjahr: Ein Höhepunkt war das Königsfischen. Jungfischerkönig darf sich Leon Fischer nennen: Er holte sich den Titel mit einem Karpfen von 2750 Gramm. Bei den Erwachsenen angelte sich Vereinsheimwart Thomas Hanker den Königstitel mit einem Karpfen von 4700 Gramm. Schneider hob die kostenfreie Neuverpachtung der Fischereigewässer Feuchtholzweiher und Edenhauser Bach durch die Marktgemeinde Aindling hervor. Vorsitzender Werner Gamperl bedankte sich dafür stellvertretend beim ebenfalls anwesenden Bürgermeister Tomas Zinnecker. Neben dem Rechenschaftsbericht von Kassenwart Michael Meulenkamp gab es Informationen von Gewässerwart Max Altmann über Besatzmaßnahmen und Fangergebnisse der aktiven Angler. Die Ausgaben für den Fischbesatz im vergangenen Jahr betrugen für die 16 Hektar Fischereigewässer in Sand 12500 Euro.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Auszeichnung einiger Mitglieder für ihre 25-jährige Treue zum Verein: Georg Held, Andreas Berchtenbreiter und Wolfgang Breyer wurden vom Vorsitzenden Gamperl und Organisator Dieter Hauke mit Urkunden und einer silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Anschließend berichtete Jugendleiter Helmut Wirstle über die Aktivitäten der 22 Jungfischer im Verein. Er erwähnte unter anderem das Zeltlager in Oettingen mit Fischen an der Wörnitz sowie das alljährliche Ferienprogramm am Badesee in Sand. Zum Schluss wurden die vorbestellten Fischereijahreskarten an die aktiven Angler ausgegeben.

Zu der Versammlung kamen auch der Ehrenvorsitzende Josef Mingl sowie die Ehrenmitglieder Franz Baumgartner, Dieter Hauke und das Gründungsmitglied Klaus Dietrich.