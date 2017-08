2017-08-05 12:02:00.0

Baar Flechtertreffen: Die Kunst der einzigartigen Verbindungen

In Baar findet derzeit ein internationales Flechtertreffen statt. Eine italienische Kursleiterin fertigt mit Teilnehmerinnen individuelle Rindentaschen. Von Stefanie Brand

Das Faszinierende am Flechten ist, dass durch die Kombination aus Material und Technik „einzigartige Verbindungen“ geschaffen werden, erklärt Alexandra Marks. Die Kursleiterin, die extra aus Italien angereist ist, hat einen ambitionierten Plan: In nur zwei Tagen – in zwölf Stunden Kurszeit – möchte sie mit den sieben Kursteilnehmerinnen eine Rindentasche flechten und diese mit Lederhenkeln ausstatten. Zu Beginn versammeln sich alle um einen Tisch voller Materialien und mit nur wenigen Werkzeugen, denn das Flechten ist ein Handwerk, zu dem nur wenige Hilfsmittel nötig sind.

Die schwierigste Entscheidung haben die Kursteilnehmerinnen nach einer kurzen Einführung zu fällen, denn sie entscheiden selbst, welche Art von Tasche sie in der Kurszeit flechten werden. Dann bestimmen Größe und Gestaltung der Tasche darüber, welche Rinde aus den mitgebrachten und aufgerollten Naturmaterialien ausgewählt wird. Diese stammen von der Esskastanie, die Alexandra Marks direkt aus Italien mitgebracht hat.

ANZEIGE

Warum Maroni-Rinde sich besonders eignet

Warum die Maroni-Rinde sich besonders gut eignet, erklärt die Kursleiterin mit einem Vergleich: „Sie ist dicker als die Weidenrinde. Zudem wächst sie sehr gerade und ist wenig verästelt.“ Zwischen Mai und August ist die beste Zeit, um die Rinde zu lösen. Um sie leichter verarbeiten zu können, wurde sie am Abend vor dem Kurs in kaltes Wasser eingelegt.

Ausgestattet mit Maßband und Meterstab wird zunächst die optimale Rindenlänge für das Taschen-Wunschobjekt berechnet. Alexandra Marks’ Faustformel lautet so: Die Bodenlänge in Zentimetern wird zur doppelten Wunschhöhe addiert. Hinzu kommen zweimal sieben Zentimeter, die benötigt werden, um den Abschluss der Tasche zu fertigen. Mit einer so berechneten optimalen Rindenlänge im Kopf wühlen sich die Kursteilnehmerinnen sorgsam durch die mitgebrachten Rinden. Die Anzahl der Rinden variiert im Übrigen ebenfalls nach der gewünschten Taschengröße.

Mit einer einfachen Schere werden die Rinden dann so schmal geschnitten, wie es die Taschengestaltung vorgibt. Die erfahrene Kursleiterin weiß: „Eine gute Vorstellungskraft und genügend Ruhe, um die Rinden vorzubereiten, ist das Wichtigste beim Flechten.“ Doch Alexandra Marks macht auch Mut, denn gerade diese Flechttechnik sei für Anfänger besonders geeignet, da sie nicht sehr kompliziert ist. Ein einfaches Brett und Reißnägel, die auf jeder regulären Pinnwand zum Einsatz kommen, sind dann nötig, um den Boden der Tasche zu fertigen.

In der gewünschten Größe der Tasche werden Rinden nebeneinandergelegt und mit den Reißnägeln auf dem Brett festgepinnt. Nun beginnt der Flechtvorgang, in dem im 90-Grad-Winkel zu den gepinnten Rinden weitere Rinden gelegt werden – einmal zwischen Brett und Rinde und einmal über der Rinde.

Alexandra Marks gibt ihren Kursteilnehmerinnen noch zwei Tipps mit auf den Weg zurück zu ihrem temporären Arbeitstisch: „Ihr solltet euch für eine Seite der Rinde entscheiden und die Rinden ganz fest aneinander ansetzen.“ Dieser Rat hat zwei Gründe, denn die Farbe der Rinde ist an der Innen- und Außenseite deutlich verschieden. Zudem wird die Rinde mit der Zeit schrumpfen, sodass es zu größeren Zwischenräumen kommt, wenn die Rindenstreifen nicht eng aneinandergeschoben werden.

Die meisten Teilnehmer haben eine weite Anreise hinter sich

Mit diesem Tipp entlässt sie die Frauen wieder in die selbstständige Arbeit. Dabei packt jeder der sieben Teilnehmerinnen das Flechtwerk auf ganz eigene Weise an. Nur eines eint die „Community“, wie eine Teilnehmerin die Flechtfans bezeichnet: Sie haben fast alle eine weite Anreise auf sich genommen, um in Baar einen Flechtkurs zu absolvieren, der nur ein Kursangebot des elften internationalen Flechtertreffens darstellt (siehe Infokasten).

Katharina aus Wertingen versucht im Flechten, die sonst so perfekt anmutende Welt „zu entschleunigen“. Rosemarie aus Wolfurt (Vorarlberg/Österreich) hingegen weiß um ihre eigene perfektionistische Ader. Mit dem Maßband um den Hals wirkt sie fast wie eine Schneiderin, als sie zugibt: „Ich möchte alles möglichst perfekt machen.“ Elisabeth aus Oppertshofen (Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries) hat bereits zu Hause in Eigenregie begonnen, mit Rinden zu flechten, doch schon nach kurzer Zeit machte sich der Kurs für sie bezahlt. „Es kann so einfach sein“, gibt sie lachend zu, als sie sieht, wie Kursleiterin Alexandra Marks nicht mühsam die Rinden auf dem Brett flechtet, sondern einfach jede zweite Rinde nach oben biegt, um den Boden herzustellen.

Von der Schwester mit „Flechtfieber“ angesteckt

Martha aus Freiberg am Neckar reiste mit dem geringsten Erfahrungsschatz an, gab aber zu, vermutlich bereits von Schwester Elisabeth mit der Freude am Flechten infiziert worden zu sein. Ebenfalls vom „Flechtfieber“ infiziert zu sein, gestand Beate aus Altensteig (Landkreis Calw, Baden-Württemberg). Allerdings lag ihr Fokus bis dato auf dem Flechten der Weiden.

Die Suche nach einem Zugang zum Rindenflechten hat auch Tanja aus Wortelstetten (Gemeinde Buttenweisen, Landkreis Dillingen an der Donau) zur Kursteilnahme animiert: „Geschnitten habe ich schon viele Rinden, doch dann habe ich die Muse verloren.“ Ulrike aus Pürgen (Landkreis Landsberg am Lech) hingegen beschreibt sich selbst als „experimentierfreudig“, freut sich aber nun auf die Tipps, Ratschläge und Anleitungen von Kursleiterin Alexandra Mark.

Und die hat nicht nur diese in petto, sondern lernt auch immer wieder selbst etwas dazu. Die Organisatorin der Kurse und selbst Kursleiterin, Theresia Asam, erklärt: „Varianten entstehen häufig genau dann, wenn Kursteilnehmer es anders machen.“

Daten zum Flechtertreffen

Flechtertreffen: Noch bis zum 8. August findet das elfte internationale Flechtertreffen in der Schulstraße 3 in Baar statt. Zwölf Flechtkurse, in denen ganz unterschiedliche Flechtwerke angefertigt werden, sowie der Flechtermarkt gehören zu den Hauptprogrammpunkten.

Flechtermarkt Beim Markt, der am morgigen Samstag, 5. August, von 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 6. August, von 11 bis 18 Uhr, geöffnet hat, werden nicht nur fertige Flechtwerke verkauft. Es gibt auch Spontankurse. Der Flechtermarkt findet in Baar, Schulstraße 3, statt.

Weitere Infos gibt es hier im Internet.