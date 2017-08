2017-08-21 11:03:00.0

Sielenbach-Raderstetten Fliegende Dreckbatzen und heulende Motoren

Das Autocross-Rennen des MC Sielenbach zog heuer so viele Zuschauer wie noch nie an. Für die Fahrer ist die Strecke aber eine besondere Herausforderung. Von Gerlinde Drexler

Das Motorengeheul beim Start erinnert an einen wütenden Hornissenschwarm. In jeder Kurve auf der Rennstrecke wirbeln die Fahrer Staub und Dreckbatzen auf. Die Kirchweihrallye, die der Motorclub (MC) Sielenbach heuer bereits zum 38. Mal auf einem abgeernteten Acker bei Raderstettten veranstaltet, entwickelt sich allmählich zu einer Kultveranstaltung, die immer mehr Zuschauer anzieht. Heuer kommen so viele, dass sogar die Parkplätze knapp werden. Für die Fahrer ist die Strecke diesmal eine besondere Herausforderung.

Mit Campingstühlen unter dem Arm stapfen die Zuschauer den Acker hoch. Andere sind mit Quads gekommen oder haben es sich in einer Couch auf einem Anhänger bequem gemacht. Eine etwa 20-köpfige Gruppe aus dem Dasinger Ortsteil Rieden hat kurzerhand den Faschingswagen reaktiviert. „Rieden macht Blau“ prangt noch auf den Seitenwänden des Aufbaus. Roland Thalhofer sagt, warum sich die „Faschingsfreunde“ für diesen Wagen entschieden haben: „Von hier oben hat man eine gute Aussicht.“

2000 Eintrittsbänder reichen nicht aus

Wer etwas höher sitzt, ist diesmal im Vorteil. Die Zuschauer stehen teilweise dicht gedrängt entlang der Strecke. 2000 Eintrittsbänder hatte der Verein vorbereitet. Die sind schnell ausgegeben und noch immer strömen die Zuschauer herein. Zusätzlich zu den zwei Parkplätzen wird kurzfristig ein dritter eröffnet. Außerdem dürfen die Autos an der Straße von Raderstetten nach Sielenbach parken. „So viele Zuschauer waren es noch nie“, sagt Franz Echter. Er ist einer der Gründungsväter, der vor 38 Jahren das Rennen aus der Taufe hob. Inoffiziell eigentlich sogar schon vor 40 Jahren, wie Sprecher Werner Stadlmaier den Zuschauern verrät: „1977 haben sich die Gründerväter zum ersten Mal in ihre Autos geworfen.“ Inzwischen sind es schon deren Kinder, die hinter dem Steuer der ausrangierten Fahrzeuge sitzen.

Die Begeisterung für das Rennen auf dem staubigen Acker ist bei den Fahrern ungebrochen. Wochenlang wird an den Autos gebastelt, um sie für das Autocross flott zu machen. Die Fahrzeuge werden komplett ausgeschlachtet. Nur der Fahrersitz bleibt übrig. Die Sicherheitsauflagen sind hoch: Alle Fahrer tragen Helme, die Autos haben Überrollbügel und einen Aufprallschutz. Es habe noch nie einen ersthaften Vorfall auf der Strecke gegeben, sagt Mario Pettinger, der seit rund 15 Jahren als Ehrenamtlicher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) dabei ist.

Das Ehepaar Limmer aus Haberskirch (Stadt Friedberg) ist begeistert von den Fahrkünsten der Vereinsmitglieder: „Sagenhaft, wie die fahren“, schwärmen die Rentner. Zum dritten Mal sehen sie schon bei dem Rennen zu, weil ihnen die Atmosphäre so gut gefällt.

Nur wenige Fahrer wagen sich auf die Sprungschanze

Helene Schallmair ist Stammgast unter den Zuschauern. Vor allem, weil ihre beiden Söhne Florian und Stefan zu den Rennfahrern gehören. Die beiden 28-Jährigen gehörten zu denen, die über die Schanze fahren, erzählt sie. Allerdings erst, wenn das Auto kurz davor ist, seinen Geist aufzugeben. „So lange das Auto noch gut läuft, wollen sie mit dabei sein“, erzählt die Mutter.

Auf die Sprungschanze wagen sich nur einige Teilnehmer. Manuel Wörle ist einer der Ersten. Drei Mal fährt er die Sprungschanze an, drei Mal landet er auf dem Dach und wird von den Feuerwehrleuten, die entlang der Rennstrecke postiert sind, wieder auf die Räder gestellt. Auch die Helfer mit ihren Traktoren kommen immer wieder zum Einsatz: Mal müssen sie einem stecken gebliebenen Fahrzeug „Anschubhilfe“ geben, mal ein liegen gebliebenes Auto von der Strecke holen. Der Regen der letzten Tage hat den Vorteil, dass die Zuschauer diesmal nicht eingestaubt werden. Die Fahrer müssen sich mit ihren Fahrzeugen allerdings durch einen schweren, gummiartigen Boden kämpfen. „Die Autos müssen sich richtig plagen“, sagt Andreas Obeser. Der Boden gehe ziemlich auf die Kupplung und die Motoren würden sehr beansprucht. Für ihn ist es das erste Rennen, das er als neu gewählter Vorsitzender des Motorclubs fährt.

